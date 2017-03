UOMINI E DONNE / Anticipazioni, Soleil Sorgè sempre più protagonista: trono o Luca Onestini? (Trono Classico)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: SOLEIL SORGE’ VUOLE IL TRONO O LUCA ONESTINI? – E’ Soleil Sorgè la grande protagonista della seconda parte della stagione di Uomini e Donne. Bellissima e sicura di sé, la giovane corteggiatrice sta portando avanti il proprio percorso nel programma di Maria De Filippi mostrandosi per quella che è. Senza maschere e senza censure, Soleil, sin dal primo giorno, ha rivelato la sua voglia di sfondare nel mondo dello spettacolo di cui fa già parte. Oltre ad essere stata la protagonista di un videoclip musicale in cui ha sfoggiato tutta la sua bellezza, Soleil ha anche condotto una trasmissione su una tv locale. Nonostante tutto, però, è anche riuscita ad attirare le attenzioni di Luca Onestini che, ormai, non riesce più a nascondere l’interesse che prova nei suoi confronti. Decisa a conquistare il cuore del tronista di Uomini e Donne, Soleil ha anche rinunciato ad uscire in esterna con l’altro protagonista maschile del trono classico ovvero Marco Cartasegna che ha più volte dichiarato l’interesse che nutre nei suoi confronti. La scelta di Luca, così, sempre più vicina, la vedrà in pole position. I fans di Uomini e Donne, tuttavia, non sono ancora sicuri delle sue intenzioni. Da una parte ci sono quelli che la sostengono giudicandola una donna forte e sicura di sé, pronta a prendersi tutto ciò che desidera, dall’altra, invece, ci sono quelli convinti che Soleil, più che al cuore di Luca Onestini punti al trono classico. Quale sarà la verità?

