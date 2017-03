Uomini e Donne/ Sonia Lorenzini ed Emanuele Mauti nella bufera per Claudio e Mario (trono classico)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: SONIA LORENZINI ED EMANUELE MAUTI NELLA BUFERA, COLPA DI CLAUDIO E MARIO – Mentre Claudio Sona e Mario Serpa si sono detti addio, Sonia Lorenzini ed Emanuele Mauti si godono il loro amore. L’ultima coppia di Uomini e Donne, però, nelle ultime ore, è finita nell’occhio del ciclone per alcune dichiarazioni che il pallanuotista avrebbe fatto su Claudio e Mario. Durante una diretta su Instagram, come si legge sul portale Gossip e Tv, Emanuele, parlando dell’ex coppia di Uomini e Donne, avrebbe detto: “Possiamo stare male per dei f***i”. In realtà, le parole di Emanuele sarebbero state altre. A rivelare la verità, come svela il Vicolo delle news, è stata Sonia Lorenzini che ha subito fatto chiarezza sulle affermazioni del fidanzato. “Era un contesto scherzoso nel quale alla 10 domanda riguardante l’omosessualità di uno dei partecipanti alla diretta” – si riferisce al manager – “è stato chiesto: ma tutti questi che chiedono se è gay sono f***i?“. Nessun attacco, dunque, a Claudio Sona e Mario Serpa. La polemica è stata messa a tacere prima che spiccasse il volo?

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: RAFFAELLA MENNOIA E IL COMMENTO SU CLAUDIO SONA E MARIO SERPA – La favola d’amore di Claudio Sona e Mario Serpa è finita dopo pochi mesi. Dopo aver fatto innamorare il pubblico di Uomini e Donne che ha promosso a pieni voti il trono gay per le belle emozioni che Claudio e Mario hanno saputo regolare, l’ex tronista e l’ex tronista si sono detti addio. L’annuncio della rottura ha letteralmente spiazzato i fans dei Clamario che speravano di vederli a lungo felici e innamorati. Purtroppo, però, anche le favole più belle non hanno sempre un lieto fine e per Claudio e Mario è arrivata la conclusione più amara. Tra i due c’è ancora affetto e rispetto al punto che, nessuno ha puntato il dito contro l’altro ma i fans stanno cominciando a schierarsi. Leggendo i vari commenti sui social, infatti, il pubblico di Uomini e Donne si è schierato con Mario Serpa, considerato la vittima di tutta la situazione. I fans dei Clamario, infatti, sono pronti a scommettere che la rottura tra i due sia stata provocata dal ritorno dell’ex fidanzato di Claudio Sona che, in queste ore, ha deciso di reagire alla rottura con Mario partecipando alla serata della festa della donna a cui avrebbe dovuto partecipare insieme a Mario. Il locale, però, ha annunciato la sola presenza di Claudio scatenando le proteste dei fans di Uomini e Donne, sempre più convinti che la decisione sia arrivata da Sona. Nel frattempo, anche Raffaella Mennoia, molto legata sia a Claudio che a Mario, pur senza farlo esplicitamente, ha commentato così la notizia della rottura: “Non ho tempo per le cose che non hanno un'anima...sono già altrove”, ha scritto la redattrice storica di Uomini e Donne aggiungendo poi l’hashtag “separazioni che fanno male”. Cliccate qui per vedere il post.

