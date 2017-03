UOMINI E DONNE / Claudio Sona e Mario Serpa solo una crisi passeggera? Parla Karina Cascella (Trono Classico)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI, CLAUDIO SONA E MARIO SERPA: LE PAROLE DI KARINA CASCELLA SULLA ROTTURA – La rottura di Claudio Sona e Mario Serpa sarà la notizia del mese. L’ex tronista e l’ex corteggiatore di Uomini e Donne sembravano destinati a dover stare insieme ancora a lungo e, invece, a sorpresa, è arrivato l’annuncio della separazione. Sulla fine dell’amore di Claudio e Sona ci sono stati già tanti commenti ma oggi arriva anche quello di Karina Cascella, ex opinionista di Uomini e Donne che, ai microfoni di Fanpage ha dichiarato: “La loro è stata una chiusura molto soft, non si sono insultati e non c’è stato alcun tipo di strascico litigioso. Il fatto che su questo trono sia stato investito parecchio – io l’ho trovato meraviglioso – non significa che le cose debbano funzionare per forza. Già dal trono si evinceva ci fosse una forte differenza caratteriale tra loro. Erano molto diversi, e ci sta che non siano andati d’accordo. La convivenza fuori è molto diversa da quanto accade nel programma. Non è detto che non si riavvicinino, però. Potrebbe essere solo un momento di crisi”, afferma Karina Cascella che pensa che dietro la rottura ci sia un’altra persona. “Non credo assolutamente alle voci sul presunto legame di Claudio con un’altra persona. Ha fatto un trono pulito. So come lavora la redazione di “Uomini&Donne”. Tra Sona e le ragazze della redazione si è instaurato un rapporto bellissimo, non ce lo vedo proprio a prendere in giro tutti. Non credo nemmeno alla storia del tatuaggio. Magari Claudio e il suo ex volevano qualcosa che gli ricordasse la loro storia che era stata importante per entrambi. Se Sona avesse voluto stare con un altro, ci sarebbe stato al di là della scelta fatta in televisione. Se Mario avesse avuto dei dubbi rispetto a questo tatuaggio o se anche avesse solo intuito che c’era qualcosa sotto, avrebbe lasciato immediatamente Claudio per poi smascherarlo sul web. Per com’è fatto, non se ne sarebbe rimasto mai così tranquillo. È rimasto in silenzio perché sapeva benissimo che non c’era nulla di losco. Il fatto che si siano lasciati in silenzio, senza gossip o montature, è la controprova del fatto che questi due ragazzi hanno semplicemente capito di non essersi trovati bene. E non è detto che sia per sempre. (..)". Karina, dunque, che aveva già espresso il proprio entusiasmo durante il trono di Claudio approvando la sua scelta continua ad essere innamorata del percorso fatto dai Clamario. L’ex opinionista, infatti, li considera due persone vere e genuine e non nasconde di sperare che tra loro possa risolversi tutto. Una speranza che hanno anche i tantissimi fans di Claudio e Mario, pronti ad aiutarli e a sostenerli nel superare quello che potrebbe essere un semplice momento di crisi.

© Riproduzione Riservata.