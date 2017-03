UOMINI E DONNE GOSSIP / Rosa Perrotta rifatta e fidanzata, le accuse shock della rete

UOMINI E DONNE, NEWS E GOSSIP: IL POPOLO DELLA RETE CONTRO ROSA PERROTTA, LE ACCUSE - Durante la puntata dello scorso lunedì, alla corte di Maria De Filippi hanno fatto il loro ingresso le due nuove troniste del trono classico di Uomini e Donne. Per il popolo del web, questa volta la redazione sta giocando la carta del nuovo dualismo televisivo: da una parte la ragazza semplice e 'povera', da un'altra la ricca e snob. Desirèe Popper infatti, si è presentata in studio con le scarpe basse e un abbigliamento semplice molto apprezzato da Gianni Sperti e Tina Cipollari che ne hanno evidenziato la genuinità. Rosa Perrotta invece, si è proposta in studio con un'aria un poco distaccata e snob, perfettamente pettinata e con indosso un bel tacco 12 che slanciava ancor di più la sua figura. Nonostante la seconda sia risultata ben più appariscente della prima, anche i corteggiatori in studio sembrano avere letteralmente perso la testa per la prima, considerata fin da subito più affabile e socievole. Le prime critiche del mondo della rete infatti, sono arrivate nei confronti della napoletana: è rifatta? La modella ha partecipato alcuni anni fa a "Veline", il programma estivo di Antonio Ricci e, mettendo a confronto gli scatti del passato, si denota - forse - una visitina dal chirurgo estetico. La ragazza è intervenuta sugli zigomi, le labbra e il naso? Queste le prime osservazioni del popolo di Internet, da sempre attento osservatore. Oltre alle prime polemiche puramente legate all'aspetto fisico, in rete si vocifera anche altro: Rosa è fidanzata? Secondo la vasta popolazione della rete, la nuova tronista sarebbe fidanzata da moltissimo tempo con tale Evaristo e, sempre secondo i rumors dell’internet, i due sarebbero stati avvistati insieme anche qualche giorno prima della registrazione. Su Instagram infatti, pullulano le polemiche così come si legge anche sul sito di Novella 2000 dove, a quanto pare un utente avrebbe addirittura scritto: "Qua in paese ti conoscono tutti e sanno che sei fidanzata: se ti sei messa d’accordo con il riccone del tuo ragazzo, che figura ci fai?".

