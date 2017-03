UOMINI E DONNE/ Gemma Galgani e Tina Cipollari, aria di novità (Trono Over)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER: ARIA DI NOVITA’ PER GEMMA GALGANI E TINA CIPOLLARI – Gemma Galgani e Tina Cipollari continuano ad essere le protagoniste indiscusse del trono over di Uomini e Donne con le loro continue discussioni. Gemma e Tina, infatti, continuano a litigare dando vita a siparietti a volte simpatici ma che hanno stancato il pubblico del programma di Maria De Filippi. Sia per Gemma che per Tina, però, ci sono importanti novità all’orizzonte. Se per la Galgani si tratta di novità sentimentali, per la bionda opinionista, invece, si parla di nuove opportunità professionali. Gemma, infatti, dopo aver chiuso la conoscenza con Michele D’Ambra, è tornata da Marco Firpo riscoprendo un uomo dolce e gentile con cui poter costruire una storia. Una decisione, quella della dama che ha scatenato accese polemiche in studio con Giorgio Manetti in primis che ha puntato il dito contro Gemma non riuscendo a capire la sua scelta. Per Tina Cipollari, invece, sono giorni importanti, professionalmente parlando. Da anni opinionista di Uomini e Donne, Tina Cipollari è stata promossa conduttrice. La bionda vamp, infatti, ha condotto al posto di Maria De Filippi la puntata speciale dedicata alle coppie che dovrebbe essere trasmessa oggi, mercoledì 8 marzo, in occasione della Festa della Donna. Dopo il nuovo impegno professionale, però, Tina tornerà al suo posto, pronta a provocare ancora Gemma Galgani e a commentare le sue scelte sentimentali.

