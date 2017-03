UOMINI E DONNE / Gossip News: Alessandro Calabrese riconquista Desirèe Popper? La sua risposta!

UOMINI E DONNE, NEWS E GOSSIP: L’EX GIEFFINO TORNA IN TV DALLA NUOVA TRONISTA? ECCO LA SUA RISPOSTA - L'inizio settimana si è aperto con il trono classico di Uomini e Donne e la presentazione delle nuove troniste: Desirèe Popper e Rosa Perrotta. L'ex gieffina è entrata immediatamente nel cuore dei due opinionisti televisivi che l'hanno reputata bellissima. Gianni poi, si è complimentato anche per il suo look in quanto, semplice come non mai, la modella brasiliana si è presentata in studio con le scarpe basse. Di seguito, il pubblico social ha pensato bene di chiedere l'opinione di Alessandro Calabrese, ex gieffino della stessa edizione che, durante il corso del Grande Fratello si è portato a casa un bacio che l'ha fortemente messo in crisi. I fan del romano sperano di poterlo ritrovare alla corte di Maria dopo la sua partecipazione (breve) durante il corso del trono di Sonia Lorenzini. La mantovana però, non fidandosi affatto dell'uomo, ha voluto interrompere la frequentazione anche per mancanza di interesse e attrazione fisica. Ai tempi del Grande Fratello invece, Desirèe è entrata nella Casa per una settimana con l'intento di sedurre Livio Parisi ma poi, conoscendo Alessandro i due hanno incominciato a provare dell'attrazione reciproca che aveva fatto traballare la relazione d'amore con Lidia Vella. Su Internet un fan ha chiesto ad Alessandro se avesse intenzione di tornare in studio per corteggiare la Popper: "Ma mai nella vita!", è stata la risposta di Calabrese su Instagram. A quanto pare quindi, le fan rimarranno a bocca asciutta anche perché, così come si rumoreggia incessantemente in rete, pare che Alessandro Calabrese potrebbe tornare alla corte di Maria qualora gli offrissero direttamente l’ambito trono rosso: tutti in cerca di amore oppure di popolarità facile? Cliccate qui per visionare lo scambio di commenti tra la fan e l’ex gieffino.

