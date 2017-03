Un Passo Dal Cielo 4 / Cosa è successo nell'ottava puntata? Quel colpo di scena nel finale...

UN PASSO DAL CIELO 4, COSA E' SUCCESSO OTTAVA PUNTATA? QUEL COLPO DI SCENA NEL FINALE - Colpi di scena, innamoramenti lampo e ritorni a Un Passo dal Cielo nelle ultime due puntate trasmesse ieri sera su Rai Uno. La prima a fare il suo ritorno a San Candido è Emma, determinata a recuperare il suo rapporto con Francesco, ma ad attenderla trova una sorpresa poco gradita. L'uomo è infatti in compagnia della sua ex compagna ed Emma decide di farsi da parte, in attesa di capire cosa accadrà tra la coppia. In paese torna anche la bellissima Eva, quasi ad interrompere il feeling e l'attrazione che stava pian piano coinvolgendo Vincenzo e Cristina. Quest'ultima decisa a dedicarsi al cento per cento nella gestione del b&b fa un'offerta di acquisto a Eva. Sembra tutto fatto, poi proprio al momento delle firme l'ex di Vincenzo ci ripensa. I fan restano con il fiato sospeso, soprattutto i sostenitori della coppia Vincenzo-Cristina, che speravano in un definitivo avvicinamento tra i due. La doppia puntata di ieri sera ci è piaciuta particolarmente, il ritmo è stato sempre alto e i colpi di scena non sono mancati. Non resta che attendere le prossime due puntate per conoscere l'evolversi della storia.











