Una vita/ Video replica puntata 7 marzo: Cayetana tenta il suicidio, Ursula la salva

UNA VITA, VIDEO REPLICA PUNTATA 7 MARZO: Nelle ultime puntate di Una vita i telespettatori hanno visto Cayetana scoprire di essere figlia di Fabiana. Questo l'ha devastata, al punto che ha deciso di non uscire più di casa. Intanto, Teresa ha scelto di chiudere tutti i rapporti con Mauro, dopo aver scoperto che l'uomo ha una fidanzata. Nel frattempo, Maria Luisa continua a soffrire per quanto ha scoperto su Lourdes, ormai morta. Nel corso della puntata di Una Vita del 7 marzo, Ursula è in soffitta e Fabiana le chiede di Cayetana. La governante comprende che la domestica abbia qualcosa a che fare con il dolore della sua padrona. Ramon chiede a Lolita di svuotare la stanza di Lourdes. Mentre la domestica si trova a raccogliere gli oggetti della defunta, arriva Maria Luisa che le chiede di lasciare la stanza. La giovane Palacios appare ancora molto provata e ricorda alcuni consigli di Lourdes. In particolare, pensa a ciò che le diceva per allontanarla da Victor e alle sue parole prima di morire. Maria Luisa si innorvosisce e getta tutte le cose per terra in lacrime. Ramon corre in suo soccorso. Intanto, Rosina e Susana parlano di una possibile maledizione su Acacias, in quanto Cayetana e Maria Luisa non riescono ad uscire di casa. Non solo: le due donne parlano anche di quanto sta accadendo tra le domestiche. La conversazione viene ascoltata da Victor, che si intromette e consiglia loro di accumulare troppa pena. Le due donne non apprezzano il modo di fare del giovane che si ribella di fronte ai loro pensieri. In realtà, Victor se la prende in particolare con Susana. Quest'ultima avrebbe mentito quando ha dichiarato che lui aveva baciato un'altra ragazza, portando così la fine della sua relazione con Maria Luisa. Victor è furioso e Susana gli promette che gliela farà pagare. Leonor e Pablo sono molto stanchi dopo la loro rispettiva giornata di lavoro e Maximiliano vorrebbe essere al loro posto. Leonor spera di trovare una casa editrice che possa appoggiarla. Maximiliano, intanto, riceve una lettera. Cayetana chiede a Ursula se Fabiana le ha confessato qualcosa. La donna annuncia alla governante che non appena si riprenderà vorrà vedere Fabiana lontana da Acacias. Celia va a trovarla e Ursula le consiglia di riceverla, così potrà mettere a tacere i pettegolezzi. Celia le chiede spiegazioni e Cayetana appare ancora troppo sconvolta e affacciandosi alla finestra vede una bambina alla ricerca di cibo. Da qui inizia a urlare dalla finestra contro una donna che non ha concesso un po' di cibo alla bambina. Celia è sconvolta e Ursula l'accompagna alla porta. Felipe vorrebbe aiutare Teresa, durante la loro conversazione arriva Mauro. Quest'ultimo le confessa di volerle stare a fianco, ma ormai la maestra è convinta di voler continuare da sola. Cayetana ricorda il momento prima dell'incendio. La donna pensa di uccidersi, ma Ursula arriva in tempo e mette in salvo la sua padrona. CLICCATE QUI PER VEDERE O RIVEDERE LA PUNTATA DI UNA VITA DEL 7 MARZO.

