Uomini e Donne Oggi / Quale Trono va in onda? Trono Over, Gemma lascia Michele per Giorgio! (8 marzo 2017)

Uomini e Donne, anticipazioni: quale trono va in onda oggi? Trono Over, Gemma Galgani è decisa: è finita davvero con Michele (8 marzo 2017) - La settimana di Uomini e Donne lascia il Trono Classico per una nuova puntata del Trono Over. Si inizia con il solito video post puntata di Gemma Galgani che si sfoga e parla di Michele. La dama dichiara di sentirsi fragile e di avere paura di una parte del cavaliere per questo deve riflettere. Si torna in studio proprio con il suo ingresso ed un solito battibecco con Tina che la trova vestita da "sedicenne", mentre Gemma avanza complimenti per Gianni che trova "bello e bono", affermazione che porta la signora Emy a consigliarle di chiedere all'opinionista se "vuole fare l'amore con lei". Entra anche Michele, ma la dama conferma subito la decisione di chiudere con lui perchè non si fida. La sera prima, inoltre, avrebbero dovuto vedersi ma lui le ha dato buca perchè "troppo stanco". Maria De Filippi dichiara che Gemma ha dato la stessa motivazione anche alla redazione, ma Michele dice che le ha dato buca solo perchè davvero stanco e poco brillante quella sera, ma oggi si dice pronto a frequentare soltanto lei.

Uomini e Donne Oggi, anticipazioni: Gamma Galgani chiude con Michele per il gesto di Giorgio? Il sospetto di Tina e Gianni (oggi 8 marzo 2017) - Gemma Galgani però continua a non credere a Michele, nonostante le dichiarazioni da lui fatte in studio e la voglia di continuare a conoscerla, dandole anche l'esclusiva. Ma Tina e Gianni trovano incoerente la scelta di Gemma vista la sofferenza provata la scorsa puntata, anzi la Cipollari sospetta che questa decisione sia dovuta alla dimostrazione d'affetto avuta da Giorgio Manetti avvenuta proprio nella scorsa puntata. Ecco allora Maria De Filippi che informa tutti che Giorgio le ha mandato un messaggio proprio dopo la puntata, confessione che infastidisce Michele per cui Giorgio non avfrebbe dovuto interferire in questa situazione e con lui anche Marco è d'accordo. Gianni Sperti è invece convinto che Gemma abbia trovato il pretesto, dopo il messaggio di Giorgio, per congedare Michele, mentre ecco Tina Cipollari scatenare una nuova polemica contro la Galgani.

