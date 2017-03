Uomini e Donne / Raffaella Mennoia annuncia: 'Stiamo preparando una grande sorpresa per il pubblico

Uomini e Donne, in arrivo un'altra sorpresa della redazione? Raffaella Mennoia annuncia: "ci perdonerete per i tronisti toppati!" - È in arrivo a Uomini e Donne un bel colpo di scena: ebbene sì, pare che la redazione voglia sorprenderci con qualcosa di speciale e, come sempre, è Raffaella Mennoia a comunicarcelo. La nota autrice che da anni lavora nello show condotto da Maria De Filippi su Instagram ne approfitta per fare gli auguri a tutte le donne per la celebrazione di oggi e, al contempo, fa un'importante promessa: "Auguri donne....noi vi stiamo preparando una sorpresa che ci perdonerete per tutti i tronisti toppati!". La Mennoia ci svela insomma che in queste ore la redazione è all'opera nell'intento di preparare qualcosa di molto speciale per il pubblico a casa, ma di che cosa si tratta? Come sappiamo, presto andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata dedicata alle coppie che sarà condotta eccezionalmente da Tina Cipollari; ma nel suo messaggio Raffaella si riferisce proprio a questo o c'è qualcos'altro che bolle in pentola?

Uomini e Donne, in arrivo un'altra sorpresa della redazione? In programma già una puntata delle coppie - Visto che l'attenzione nel suo messaggio cade sui tronisti, è probabile che l'annuncio di Raffaella Mennoia possa anticiparci un'ulteriore sorpresa. Nei prossimi giorni su Canale 5 rivedremo il gioco delle coppie che avrà nuovamente dodici noti protagonisti di Uomini e Donne in gara. Le coppie confermate sono infatti quasi tutte quelle della prima puntata: Andrea Damante e Giulia De Lellis, Clarissa Marchese e Federico Gregucci, le new entry Aldo Palmeri e Alessia Cammarota, Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia, Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo, Claudio D’Angelo e Ginevra Pisani. Mancano invece Claudio Sona e Mario Serpa, particolare che ci fa sospettare che già qualche tempo fa, quando fu appunto registrata questa nuova puntata speciale, i due fossero già in crisi. I fan di Uomini e Donne attendono quindi con grande ansia di vedere questo nuovo speciale e di scoprire se quella della Mennoia è l'anticipazione di un altra novità del programma.

