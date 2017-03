VANESSA ROSIC/ Il personaggio di Valentina Romani: sua madre nasconde qualcosa? (La porta rossa, 8 marzo 2017)

VANESSA ROSIC, IL PERSONAGGIO INTERPRETATO DA VALENTINA ROMANI: DELUSIONE DOPO L’INCONTRO CON LA MADRE (LA PORTA ROSSA, MERCOLEDÌ 8 MARZO 2017) - La giovane sensitiva, Vanessa Rosic interpretata da un’eccellente Valentina Romani è uno dei personaggi chiave del nuovo appuntamento della fiction La Porta Rossa, in onda questa sera in prima serata su Rai 2. Nel precedente appuntamento Vanessa cerca rifugio in piscina per nuotare, in questo modo ha la possibilità di isolarsi dal mondo esterno e concentrarsi solo sui suoi pensieri. La scoperta nell'archivio della Questura non fa altro che ossessionarla, la madre è ancora viva. Quando riemerge, trova ad aspettarla a bordo piscina il fantasma di Leonardo Cagliostro. Mentre la ragazza si sfoga sullo strano comportamento della zia, che le ha mentito sulla morte della madre, il fantasma le parla della sua morte, è convinto che la talpa in commissariato sia la sua ex amante Stella. Vanessa non va più a lezione e Filip le chiede il motivo delle sue assenze. La ragazza sembra restia a confidarsi e allora Filip per metterla a suo agio le confessa un suo segreto. Lo studente porta la sua amica nel bunker, che ha messo in piedi in caso di un’imminente catastrofe. La ragazza, visto il modo in cui Filip si è aperto con lei, si toglie un peso dal cuore e parla della madre e del suo ricovero in una clinica psichiatrica, mentre per tutti quegli anni lei era convinta che fosse morta. Filip sprona Vanessa ad andare fino in fondo nella storia e a cercare la madre. I due ragazzi si recano in piena notte nella struttura, dove la donna dovrebbe trovarsi. Non sapendo nulla sulla stanza della madre, Filip cerca nelle cartelle del computer dell'amministrazione e scopre che la donna è stata dimessa da tre anni e che da allora si sono perse le tracce.

VANESSA ROSIC, IL PERSONAGGIO INTERPRETATO DA VALENTINA ROMANI: SUA MADRE NASCONDE QUALCOSA (LA PORTA ROSSA, MERCOLEDì 8 MARZO 2017) - Vanessa torna a casa ma non vuole dire nulla alla zia delle sue scoperte, ad aspettarla in camera c'è Cagliostro, preoccupato per la reazione di Anna al locale. La ragazza aiuta Cagliostro nella sua scoperta della verità e segue Paoletto in un bar, dove gli lascia un messaggio sul conto di Stella. Di rientro a casa c'è la zia ad aspettarla, la donna ha scoperto che Vanessa non va più a lezione e la ragazza le rinfaccia che anche lei ha mentito su sua madre. La donna accetta di portare la nipote da Eleonora ma le chiede anche di non avere troppe attese e speranze sull'incontro. Durante il viaggio le due si fermano in un albergo ma le certezze di Vanessa iniziano a vacillare, avvertendo un presentimento. L'incontro con la madre va male, la donna appare fredda e distaccata e per nulla interessata a conoscere la figlia. Entrate in casa sua, le racconta che l'incendio in cui è morto il padre è stato provocato da lei, troppo stordita dai farmaci per spegnere le fiamme e che l'uomo dopo aver messo in salvo lei era tornato indietro per salvare la moglie, trovando la morte tra le fiamme. Vanessa però non le crede, mentre la madre parla, ha una delle sue visioni e oltre a loro in casa c'era un altro uomo dai capelli rossi. Ritornata a Trieste, Vanessa si sfoga con Leonardo, il fantasma ha bisogno che lei faccia qualcosa per lui. La ragazza seguendo le sue indicazioni entra in casa di Anna mentre il magistrato è assente e trova dei biglietti nascosti in un vaso. I biglietti aerei erano per un viaggio a sorpresa che Leonardo voleva regalare alla moglie, poi va via. In questa puntata Vanessa sarà sempre più confusa dallo strano comportamento della madre e finirà per farsi del male. La ragazza però scoprirà anche qualcosa di straordinario che la unisce alla madre, entrambe possono vedere i fantasmi e interagire con loro.

© Riproduzione Riservata.