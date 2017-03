WILL & GRACE REVIVAL/ Ii selfie per la reunion della famosa sitcom: stanno tornando!

WILL & GRACE REVIVAL, UN MARE DI SELFIE PER LA REUNION DELLA FAMOSA SITCOM. DOVE C'ERAVAMO LASCIATI - I selfie dei protagonisti di Will & Grace sono stati lanciati e hanno subito acceso la passione dei fan pronti a vivere una nuova stagione promessa dalla NBC e composta da dieci episodi. Ma dove ci eravamo lasciati? La serie è andata in onda per otto stagioni dal 1998 al 2006 negli Stati Uniti e dal 2003 al 2007 in Italia. Sono quindi ben undici anni che Will & Grace è terminata con le conseguenze ovviamente che molti attori sono diversi da come li avevamo lasciati sia per l'età che per le esperienze vissute. La serie comunque terminò con un episodio conclusivo in cui Will e Grace aspettano un bambino che la donna ha avuto dal suo ex marito ormai lontano e partito per Roma, ignaro di quanto è accaduto. Un sogno di Grace le farà capire però di non voler passare tutta la vita con il suo migliore amico e all'improvviso proprio Leo tornerà per rimettersi con lei e mandare su tutte le furie proprio Will che aveva lasciato il suo compagno per stare con lei. I due non si parlano per anni fino a una triste riconciliazione che avverrà in un futuro nel quale i loro figli saranno già grandi. Da dove si ripartirà con la nuova stagione? Staremo a vedere.



WILL & GRACE REVIVAL, UN MARE DI SELFIE PER LA REUNION DELLA FAMOSA SITCOM - La sitcom Will & Grace pare pronta a tornare in scena con una serie di dieci episodi un revival lanciato da NBC che sta lavorando proprio per questo. Si sono già riuniti i protagonisti storici della serie televisiva che con un mare di selfie pubblicati sul web hanno fatto sognare il pubblico. Prima di tutto ci sono Will e Grace che danno proprio il titolo alla serie e che sono stati interpretati da Eric McCormack e Debra Messing. C'erano però anche due personaggi molto importanti e secondari solo a loro due e cioè Karen, Megan Mullally, e Jack, Sean Hayes. Già il mese scorso avevamo visto il primo servizio fotografico che annunciava il revival di Will & Grace, ora però ci sono le foto più spontanee dei protagonisti che dopo anni dalla fine della serie non sembrano assolutamente aver perso tra di loro feeling. Tanto che Sean Hayes ha sottolineato che fare questa serie per lui è come guidare una bici e cioè una volta imparato non si scorda mai. Al momento gli autori sono ancora al lavoro per la stesura della sceneggiatura e i fan dovrannoa spettare un po' anche se l'emozione è già alle stelle. CLICCA QUI PER I SELFIE

