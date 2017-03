24: LEGACY/ Anticipazioni puntata 9 marzo 2017: Aisha vende Isaac ai Dominicani!

24: LEGACY, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, giovedì 9 marzo 2017, la Fox trasmetterà un nuovo episodio di 24: Legacy, in prima Tv assoluta. Sarà il secondo, dal titolo "1:00 p.m. - 2:00 p.m.". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo rimasti: Eric Carter (Corey Hawkins) ritorna in America dopo diversi anni trascorsi in missione in Medio Oriente, in contrasto con l'azione dei terroristi della Jihad capeggiati da Bin-Khalid. Una volta ritornato in patria, può finalmente riprendere il suo rapporto con la moglie, ma il loro idillio viene interrotto da una telefonata. L'ex commilitone Ben Grimes (Charlie Hofheimer), con cui è stato in missione in precedenza, lo contatta infatti subito dopo per chiedergli aiuto, perché i ribelli al soldo del leader che hanno ucciso, gli hanno sottratto la cassaforte contenente files segreti. A farne le spese è Eric, che viene torturato dai ribelli, in cerca di risposte. Dopo essersi liberato, Eric chiede aiuto al CIU, contattando Rebecca Ingram (Miranda Otto) perché lo aiutino a fronteggiare i ribelli. Eric si mette invece alla ricerca della cassaforte ed una volta arrivato nel posto indicato da alcuni indizi, si imbatte in Isaac (Ashley Thomas), il fratello. Anche in questo caso deve pregare perché lo aiutino, mentre Nicole (Anna Diop) è sempre più sconvolta nel vedere il marito cambiato in modo così drastico. Più tardi, durante un confronto con Isaac, la donna scopre che in realtà Eric ha voluto abbandonare la missione proprio per avere un futuro con lei. Aisha (Tiffany Hines), una delle seguaci di Isaac, contesta tuttavia la presenza di Eric al Quartier Generale, ma viene redarguita. Intanto, Rebecca informa Eric che la squadra è riuscita a rintracciare Grimes. Tuttavia, proprio in quel momento Rebecca viene sorpresa da Keith Mullins (Teddy Sears), il suo superiore, ma approfitta di un attimo di distrazione per tramortirlo con il taser. Una volta rintracciato l'amico, Eric apre la cassaforte e dentro uno scomparto segreto trova la lista delle cellule dormienti americane di Bin-Khalid Al Khalid. Il gruppo viene poi attaccato dai terroristi e dopo lo scontro, Eric nota che l'amico è riuscito a fuggire con la cassaforte. Anche la chiave con i codici delle cellule non si trova al suo posto.

24: LEGACY, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 9 MARZO 2017, EPISODIO 2 "1:00 P.M. - 2 P.M." - Grimes concede ad Eric un'ora di tempo per consegnargli due milioni di dollari per la chiavetta USB. Isaac dà quindi al fratello 4 milioni in contanti che la MPD ha sequestrato di recente. Al CTU, Rebecca blocca Keith in una stanza e lo convince a darle la sua approvazione per aiutare Eric e dimostrargli che è innocente. Più tardi, Eric cattura due agenti di Polizia e lo spinge a trasportarlo alla sala prove, dove trova i contanti. Convince quindi Rebecca a concedergli 45 minuti per raggiungere il luogo di scambio, ma viene notato da altri ufficiali e bloccato all'interno dell'edificio. Intanto, Shalowitz scopre che Mizrani è la persona che ha violato la rete ed ha diffuso le informazioni segrete ai terroristi. Stiles riferisce invece a Locke che cosa è successo negli ultimi minuti e liberano Keith, che ordina l'arresto immediato sia di Shalowitz che di Rebecca. Al Campidoglio, Henry mette al corrente John che il suo rivale ha in mente di attaccarlo. Rebecca afferma di essersi recata invece alla moschea per contrastare l'Imam. Altrove, Jadalla si rivela come leader della cellula jihadista che è in possesso della cassaforte, mentre Phelps viene a conoscenza del ruolo di Harris e Dudaev, ma viene apparentemente ucciso. Più tardi, Aisha entra in contatto con i Dominicani e stringe un accordo per uccidere Isaac, in modo che possa prendere il comando della squadra. Nicole inizia a diventare tuttavia sospettosa della ragazza, ma sarà la sua vita ad essere in pericolo.

