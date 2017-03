30 ROCK 7 / Al via l'ultima stagione con Alec Baldwin. Anticipazioni del 9 marzo 2017: Jack distruggerà la NBC

30 ROCK 7, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 9 MARZO 2017: LA SERIE - Dopo aver debuttato su Infinity, 30 Rock 7 sbarca nella prima serata di Joi di oggi, giovedì 9 marzo 2017. Andranno in onda i primi due episodi, dal titolo "L'inizio della fine" e "Il governatore Dunston". Alec Baldwin e Tina Fey ritornano a rivestire i panni di Jack Donaghy e Liz Lemon nell'ultima stagione della sit-com. Il prodotto di successo è riuscito a superare lo scoglio dei due anni, ma si fermerà al terzo capitolo. La formula vincente ideata dalla stessa Fey, ha valso allo show numerosi premi ambiti, fra cui sei Golden Globe. I telespettatori italiani potranno tuttavia conoscere solo ora la nuova trama, a distanza di quattro anni dalla messa in onda nell'emittente madre, per salutare definitivamente tutti i protagonisti del The Girlie Show. A nulla sono valsi tra l'altro gli sforzi di Baldwin di proseguire con una nuova stagione. L'attore aveva infatti proposto alla NBC di sfruttare il suo compenso a riempire i vuoti del budget, ma la fine già all'epoca sembrava inesorabile. Si chiude così il sipario sulla rivisitazizone dello show comico con protagonista l'attrice Jenna Maroney, interpretata da Jane Krawkoski. Al suo fianco ritroveremo di nuovo Scott Adsit, Katrina Bowen, Tracy Morgan, Jack McBrayer e Judah Friedlander. Riprenderemo quindi la trama, che conosciamo molto bene, analizzando nel profondo l'esperienza diretta della stessa ideatrice. Il Saturday Night Live ha saputo infatti affermarsi nella realtà del piccolo schermo con sketch comici e ospiti di primo piano, proseguendo la sua corsa verso il successo per diverse decadi televisive. Fra i protagonisti del reale show, si ricorda Jimmy Fellon, uno dei comici più in voga in America e che negli anni si è ricavato uno spazio tutto suo, con il The Tonight Show, che possiamo seguire sulle reti Sky. Lo stesso attore sarà presente infatti fra le guest star della settima stagione, a cui si aggiungeranno Edie Falco, Whoopi Goldberg, Carrie Fisher, Matt Damon, Thom Hanks e James Franco. Nei nuovi episodi, ci concentreremo soprattutto sullo sviluppo professionale di Jack, sempre più proteso nel voler emergere nella società. Cercherà infatti di convincere il CEO dell'emittente a cedere i diritti, ma visti i numerosi ostacoli, potrà solo screditare Kaylee agli occhi della classe dirigente, per impedire che ottenga il posto. Nel frattempo, Tracy prosegue a portare avanti la produzione cinematografica, a cui aspira di entrare la stessa Jenna. Il tutto mentre prosegue a grandi passi verso l'altare con Paul, il fidanzato storico. Nel frattempo, Hazel continua a sfruttare Kenneth sotto ogni punto di vista, portando avanti una relazione basata sull'opportunismo. Cosa succederà quando scoprirà la verità?

30 ROCK 7, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 9 MARZO 2017, EPISODIO 1 "L'INIZIO DELLA FINE" - Jack continua la propria ascesa, ma le cose non vanno come previsto. Lemon crede ancora che le sue intenzioni siano genuini e non intende accettare le critiche accese dello staff. Fino a che non scopre con i propri occhi che cosa sta succedendo realmente. Affronta quindi Jack apertamente, dopo aver capito che sta cercando di affondare l'NBC. Jack ovviamente le ammette tutto, compreso il possibile acquirente, che gli cederebbe il ruolo di CEO senza colpo ferire. L'amico crede inoltre che il vantaggio sarà per tutti, Lemon compresa. La produttrice tuttavia teme che il suo piano potrebbe non funzionare e lo accusa di voler manipolare il futuro delle persone con cui lavorano da oltre sette anni.

30 ROCK 7, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 9 MARZO 2017, EPISODIO 2 "IL GOVERNATORE DUNSTON" - Dopo le recenti tensioni, Jack comunica a Lemon che più tardi verrà fatto un annuncio da parte dell'emittente. Crede anche che la NBC sia ormai a terra, soprattutto per via della voce di Fallon. Dal suo punto di vista, Fey è ancora sotto pressione perché non riesce a rimanere incinta, mentre Jack le chiede di non calcare troppo la mano a ironizzare sulle elezioni, dato che otterrebbe di sicuro mollti ascolti. In questo modo l'emittente ne trarrebbe vantaggio e non è proprio il caso che avvenga. Intanto, Jenna sventola vincente il suo primo assegno per gli ultimi ingaggi, ma rimane di stucco quando scopre di non aver guadagnato nemmeno 100 dollari con la clip sul tormentone del momento.

