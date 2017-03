ALESSIA MACARI/ La ciociara nella giuria del nuovo talent di Italia 1 (Lo scherzo perfetto, 9 marzo 2017)

ALESSIA MACARI, LA CIOCIARA NELLA GIURIA DEL TALENT DI ITALIA 1 (LO SCHERZO PERFETTO, 9 MARZO 2017) - Sarà Teo Mammucari a condurre Lo scherzo perfetto, il nuovo programma di intrattenimento di Italia Uno. Primissima edizione italiana, sarà in partenza giovedì 9 marzo e andrà in onda in prima serata per ben sei puntate. Mammucari, già apprezzato come spalla di Ilary Blasi ne Le Iene e dalla conduzione del remake di Cultura Moderna, vestirà i panni di timoniere di un talent show. Certamente non sarà un programma in stile Tu sì que Vales, durante il quale è stato giurato insieme a Maria De Filippi, Gerry Scotti e Rudy Zerbi, anzi, si prospetta davvero una trasmissione irriverente. Il talent ha lo scopo di scovare il miglior realizzatore di scherzi, attraverso un percorso di prove e test senza esclusione di colpi. La giuria sarà composta, tra tutti gli altri vip, dalla bella Alessia Macari. La bella frosinate nata a Dublino, calsse 1993, sarà chiamata a scegliere di volta in volta i due "best of" della puntata. Tra i quaranta concorrenti in gara, sarà davvero difficile per la giuria decretare il migliore "scherzatore" che, con ironia e sagacia befferà le vittime ignare e farà ridere il pubblico intero. Un bell'ostacolo è rappresentato dall'ampiezza della fascia d'età coinvolta. Il più giovane concorrente infatti ha 10 anni, mentre il più vecchio ne ha 61. Alessia Macari, non nuova ai programmi satirici e alle gag, sarà sicuramente in grado di selezionare con criterio.

ALESSIA MACARI, LA CIOCIARA NELLA GIURIA DEL TALENT DI ITALIA 1: CON SERGIO ARCURI E' UN SEMPLICE FLIRT? (LO SCHERZO PERFETTO, 9 MARZO 2017) - La giovane ciociara, infatti, è recentemente tornata a far parte del Minimondo nello show preserale di Paolo Bonolis Avanti un altro. Reduce dal Grande Fratello Vip, show in cui è stata grandemente criticata dalla rivale bionda Valeria Marini, Alessia ha comunque portato a casa una vittoria meritata, dimostrando che la bellezza e la simpatia possono convivere tranquillamente in una singola persona. Il pubblico ha apprezzato molto, tanto da incoronarla vincitrice. E dal Grande Fratello Vip Alessia Macari è stata recentemente pizzicata con Sergio Arcuri dalla rivista Novella2000. I due hanno dichiarato di non stare più insieme, tuttavia continuano a vedersi. Un semplice flirt, o qualcosa di più serio? Fatto sta che la Macari è davvero un personaggio carismatico.

ALESSIA MACARI, LA CIOCIARA NELLA GIURIA DEL TALENT DI ITALIA 1: LA CARRIERA (LO SCHERZO PERFETTO, 9 MARZO 2017) - La sua carriera televisiva comincia nel 2012, quando partecipa come concorrente proprio al game show Avanti un altro. Una personalità che è stata notata dagli autori, in quanto dalla quarta edizione del programma hanno voluto Alessia nel cast fisso. La sua divertente imitazione della ciociara per eccellenza le è valsa molta notorietà, così come la partecipazione al film "La Dea Beffata" di Galluzzi. In tv l'abbiamo vista anche in Selfie - Le cose cambiano, condotto da Simona Ventura su Canale 5, come concorrente. Sarà sicuramente capace di dare una sferzata di brio alla trasmissione Lo scherzo perfetto, che non aspettiamo altro che di goderci.

