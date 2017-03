AMICI 16 ED. 2017 / Anticipazioni registrazione: in attesa del quarto giudice, ecco il cast ufficiale

AMICI 2017, ED.16 ANTICIPAZIONI REGISTRAZIONE: VERSO IL SERALE, ECCO I NOMI UFFICIALI - Oggi pomeriggio a Roma, andrà in scena una nuova registrazione di Amici 16 in attesa del serale 2017, (esattamente come è successo anche ieri). A breve, verrà presentato il quarto giudice del programma che aprirà ufficialmente i battenti durante il corso di sabato 25 marzo. C'è grandissima attesa per il prime time così come cresce anche l'adrenalina per i nomi ufficiali che prenderanno parte all'appuntamento speciale con Maria De Filippi, ideatrice e presentatrice di tutte le edizioni del talent. Nel frattempo però, così come si legge sul sito di WittyTv, si sono evidenziati ufficialmente i nomi dei direttori artistici dei due gruppi di allievi. La Squadra Bianca è capitanata da Morgan, Boosta (per il canto) e Alessandra Celentano (per il ballo), contro la Squadra Blu di Elisa con Rudy Zerbi (canto) e Veronica Peparini (ballo). Anche questo anno, il direttore artistico del programma è Giuliano Peparini, colui il quale avrà anche il compito di selezionare tutti i ballerini per il serale. Per quanto riguarda la giuria, il quarto giudice sarà proprio presentato durante il corso della nuova registrazione: si tratterà di Simona Ventura? Nel frattempo sono stati presentati il primo tre: Ermal Meta, Ambra Angiolini ed Eleonora Abbagnato. La giuria attualmente, si presenta decisamente fornita di nozioni, tra canto, ballo e recitazione con Ambra che, in qualche modo "frulla" insieme tutti e tre i talenti richiesti dalla scuola. Per quanto riguarda gli allievi invece, la Squadra Bianca è attualmente composta da Shady, Lo Strego e Sebastian contro la Squadra Blu con protagonisti Andreas, Vittoria, Riccardo e Federica. Simone, ballerino di hip hop è risultato essere il primo eliminato dalla scuola dopo il parere di Peparini. L'ospite della registrazione che vedremo in onda sabato 11 marzo, sarà Alessio Bernabei, anche lui reduce dal Festival di Sanremo. Così come riporta il VicoloDelleNews, i posti ufficiali al serale saranno ufficialmente dieci: da chi verranno occupati i restanti tre?

© Riproduzione Riservata.