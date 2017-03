AMICI 16, Ed. 2017 / News, oggi: Alessandra Celentano “Veronica Peparini è istintiva ed ha passione!”

AMICI 2017, ED.16 NEWS: LE ULTIME DICHIARAZIONI DI ALESSANDRA CELENTANO IN ATTESA DEL SERALE - Come ben sapete, la scuola di Amici 16 sta tracciando i contorni del serale 2017 che aprirà i battenti ufficialmente il prossimo 25 marzo, a partire dalle 21.10 circa sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. Maria De Filippi condurrà ancora una volta tutta la fase più difficoltosa del serale e, come rivelano le ultime anticipazioni, La Squadra Bianca di Morgan, è formata da Boosta e Alessandra Celentano, professoressa della scuola dal 2003. La nipote del molleggiato, si è tirata addosso le ire del popolo della rete proprio ultimamente. La docente di ballo infatti, ha giudicato inadatta Vittoria accusandola di essere "sovrappeso". La giovane danzatrice però, anche senza il consenso di Alessandra, è comunque arrivata al serale nella Squadra Blu di Elisa. La Celentano, è stata prontamente intervistata tra le pagine di TV Sorrisi e Canzoni in edicola con il nuovo numero da martedì 7 marzo. Ecco cosa ha confessato proprio in riferimento a Vittoria: "Se ci sono ballerini che secondo me non hanno possibilità, preferisco non illuderli. Dico sempre che è meglio un buon avvocato che un ballerino mediocre e frustrato. La passione è una cosa bellissima. Devono continuare a coltivarla, ma se non sono portati devono realizzarsi da un'altra parte". La prof di danza ha voluto anche dare alcuni consigli: "Abbiate consapevolezza di ciò che fate". Per poi dedicare parole di stima alla "rivale", Veronica Peparini: "E' istintiva, ha passione ed è 'fumina': se la prende a cuore e si infiamma". Durante il serale ci saranno fulmini e saette ad ogni esibizione di Vittoria? Probabilmente sì ma, anche per questo motivo era quasi scontato poterla ritrovare in questa parte finale del programma.

