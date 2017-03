AVANTI UN ALTRO / Flop per l'ultimo concorrente al gioco finale! Chi giocherà oggi, 9 marzo 2017?

AVANTI UN ALTRO, ANTICIPAZIONI E RIASSUNTO ULTIMA PUNTATA (oggi, giovedì 9 marzo 2017) - Paolo Bonolis inizia la conduzione di un'altra esilarante puntata di Avanti un altro questa sera su Canale 5. Prima di scoprire chi giocherà, vediamo il riassunto della puntata di ieri. Con la praticità e la simpatia di sempre, Paolo Bonolis saluta lo studio, in particolare Cecilia, una ragazza nel pubblico con la sindrome di Down. Inoltre, indice un divertente minuto di silenzio per tre spettatori giunti da Torino in macchina. Dopo le risate generali, Bonolis presenta lo studio, il maestro Laurenti e fa il suo ingresso la bellissima Miss Claudia che presenta tutti gli imprevisti possibili del gioco.

Riassunto ultima puntata - Il primo concorrente è Julio Enrique ventinovenne peruviano che passa agevolmente il primo giro e pesca ben 50.000 euro. Passa in scioltezza anche il secondo turno, ma pesca la pariglia e ritorna a zero. Il giovane peruviano ritorna in pista con 20.000 euro rispondendo correttamente alle domande su Crudelia De Mon e Cristiano Malgioglio. Nonostante la presenza dell'avvenente bonas, il giovane Julio si ferma. Arriva la signora Rossana, una politologa della provincia di Catanzaro, con la passione per il teatro. Approfittando di questa passione recita un sonetto in onore del padrone di casa, Paolo Bonolis, e di tutto il programma Avanti un altro. Rossana inizia subito bene e con il piede giusto, rispondendo correttamente a due domande, ma ne sbaglia altrettante e viene eliminata.

E' il turno del ventisettene Francesco dalla provincia di Bari, militare dell'aeronautica militare e studente dell'Università di Bologna. Si appresta ad iniziare e squilla la sirena del salottino. Francesco non ha dubbi, chiama il compaesano Supereroe Pugliese. La domanda è sul mondo dei fumetti della Marvel, in particolar modo su Captain America. Il militare risponde correttamente e va direttamente a pescare dopo aver palpato simpaticamente Paolo Bonolis, trova 15.000 euro ma decide di cambiare per un altro bussolatto che contiene 25.000 euro. Dopo l'intermezzo pubblicitario, il giovane militare deve fare i conti con le domande sulla fobie e ne indovina tre su quattro, ma pesca la pariglia. Bonolis ripropone il salottino e stavolta il concorrente sceglie il Faina che fa una domanda sull'antica Roma. Ancora una volta Francesco risponde correttamente, pesca 50.000 euro e decide di fermarsi, diventando difatti il primo campione di giornata.

Tocca alla frizzante infermiera di Pavia, Guglielma, la quale racconta di lavorare nel reparto di urologia e che a breve si trasferirà nel reparto mortuario, scatenando l'iralità di Paolo Bonolis e di tutto lo studio. All'infermiera capitano le domande sulla favola di Pinocchio di Collodi, ma risponde correttamente ad una sola domanda sulle quattro a disposizione. La palla passa alla giovanissima Melinda da Roma. In studio arriva il maestro Laurenti nei panni della brasiliana Gilberta. La giovane studentessa è chiamata a rispondere alle domande sul mondo brasiliano e cade sulla domanda relativa alle olimpiadi di Rio 2016. Francesco, il militare dell'aeronautica, quindi, va al gioco finale, partendo da ben 150.000 euro. Dopo un avvio altalenante, Francesco infila una serie di risposte corrette. Nonostante tutto sarà costretto a fermare il tempo su 24.000 euro. A cinque domande dal termine Francesco sbaglia e perde il premio in palio.

© Riproduzione Riservata.