Ambra Angiolini / Giudice ad Amici 2017: l'attrice al serale in un ruolo inedito

Ambra Angiolini, al serale di Amici 2017 pronta ad esordire nel ruolo di giudice - È stato finalmente reso noto il nuovo cast dei giudici del serale di Amici 16 e, a gran sorpresa, tra questi figura anche Ambra Angiolini. L'attrice, ex stella di Non è la Rai, esordisce in tale ruolo e siede sulla poltrona rossa dell'amatissimo talent di Canale 5 pronta a giudicare cantanti e ballerini delle squadre Blu e Bianca (capitanate rispettivamente da Elisa e Morgan). Una giuria tutta inedita quella di quest'anno, che vede accanto alla Angolini anche Ermal Meta ed Eleonora Abbagnato. Ambra, che nei suoi 39 anni è stata conduttrice televisiva, cantante, conduttrice radiofonica ma, in primis, attrice di film di grande successo, aggiunge un nuovo tassello alla sua vasta esperienza, vestendo i panni di giudice per il talent che è sicuramente il più amato in Italia. Un esordio a cui assisteremo sabato 25 marzo quando il serale sostituirà C'è Posta per te, ormai verso la conclusione.

Ambra Angiolini, novità in amore e nel lavoro - Ambra Angiolini è pronta a gettarsi in una nuova avventura che si allontana dai ruoli a cui è solita sottoporsi. Tante novità per l'attrice che, ormai da qualche mese, è felice e serena anche nei sentimenti oltre che nel lavoro. La storia con il nuovo compagno Lorenzo Quaglia sembra continuare senza intoppi, anche se in una recente intervista a Io Donna, l'attrice ha parlato dei rapporti con l'ex Francesco Renga, dichiarando: "Però sono piena di amore per Francesco: un sentimento gigantesco nei confronti di un uomo al quale non sono più costretta a piacere. Un paio di anni fa, in un’epoca insospettabile, ho letto L’amore è tutto: è tutto ciò che so dell’amore, di Michela Marzano. Ho trovato una frase che mi ha ferito ma poi aiutato: “Se esisto solo nel riflesso del suo sguardo, cosa sono quando smette di guardarmi?”. Mi corrispondeva, purtroppo. È ora che io esista al di là dello sguardo di un uomo".

© Riproduzione Riservata.