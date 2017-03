BEAUTIFUL/ Anticipazioni americane e italiane: Coco non sospetta di essere la talpa alla Forrester

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE: SALLY SI PRENDE GIOCO DI COCO - La permanenza di Coco Spectra alla Forrester Creations per il momento è confermata: nelle ultime puntate americane di Beautiful, infatti, la sorella di Sally ha salvato la vita ad RJ ottenendo l'immensa gratitudine di Ridge. E mentre RJ e Coco si sono scambiati il loro primo bacio appassionato, alla Spectra Fashions Sally ha cominciato a tessere intrighi per fare in modo che la sorella le possa essere utile grazie al suo nuovo lavoro. Nei prossimi episodi accadrà qualcosa che farà capire come Coco sia del tutto ignara del suo compito all'interno della Forrester: Sally, infatti, le regalerà un ciondolo che avrà al suo interno una telecamera grazie alla quale potrà spiare i bozzetti disegnati da Thomas e da Ridge. Va dunque precisato che Coco sarà del tutto ignara di questa manipolazione, che farà nascere un piccolo senso di colpa in Sally. Non abbastanza, però, per farla tornare indietro sui suoi passi...

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 9 MARZO: WYATT PASSA ALLE MANIERE FORTI? - Sarà sempre Quinn l'indiscussa protagonista della puntata di Beautiful che andrà in onda su Canale 5 oggi a partire dalle ore 13:40. Dopo essere stato lasciato da Steffy, infatti, Wyatt sarà in preda alla disperazione più totale e correrà dalla madre, chiedendole di porre fine a questa pazzia. Proprio lei che ha usato ogni metodo lecito e illecito per unirlo a Steffy, potrebbe ora segnare la fine del loro rapporto, dato che la Forrester ha già lasciato la casa sulla spiaggia. Eppure neppure durante la disperazione del figlio, Quinn tornerà indietro sui suoi passi, confermando il suo desiderio di essere felice, almeno una volta nella vita. Non potendo accettare questa dichiarazione, Wyatt deciderà di passare alle maniere forti, prendendo di peso la madre e preparandosi ad obbligarla a lasciare la villa. Questa sua idea, però, non avrà i risultati: poco dopo irromperà Eric, chiedendo al ragazzo di smetterla con una simile pazzia. Quinn potrà dirsi salva, ma per quanto?

