BEAUTIFUL/ Anticipazioni puntata 10 marzo: Liam si presenta alla porta di Steffy e...

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 10 MARZO: LIAM RIVUOLE STEFFY! - Il buon giorno si vedrà dal mattino per Steffy. Domani a Beautiful, infatti, la Forrester si sveglierà a casa di Thomas, dove si è trasferita dopo aver lasciato l'abitazione da lei condivisa con Wyatt. Informato dall'ex cognato sulla grande novità relativa all'amata, Liam busserà alla porta e si troverà di fronte ad una Steffy, ancora molto turbata dagli ultimi avvenimento. Consapevole del grande passo da lei effettuato, Liam le chiederà informazioni, dicendosi certo che le intenzioni di Quinn non siano affatto buone e accusando ancora una volta Wyatt di non essere riuscito a proteggere la moglie. Ma dopo i dubbi iniziali Liam chiederà a Steffy di porre fine a questo assurdo matrimonio una volta per tutte e di tornare da lui, riprendendo la vita che Quinn ha rubato ad entrambi. Vi sorprenderà sapere che la reazione di Steffy sarà molto diversa da quella che vi sareste mai aspettati: per il momento la figlia di Ridge rifiuterà di tornare da Liam, affermando di sentirsi ancora legata a Wyatt e di non voler prendere decisioni troppo affrettate. Potrà rifiutare l'amore ancora a lungo?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 10 MARZO: I FORRESTER PREPARANO IL CONTRATTACCO - Canale 5 trasmetterà anche domani un'avvincente puntata di Beautiful durante la quale i Forrester saranno riuniti a casa di Brooke per discutere dei problemi della famiglia. Sarà Ridge a dirsi certo che le intenzioni di Quinn non siano affatto onorevoli e che la gioielliera presto si preparerà a dare vita ad una vera e propria scalata alla Forrester Creations. Convinti che non sia possibile stare tranquilli, Ridge, Brooke e Rick converranno che sia giunto il momento di trovare una soluzione per togliere la maggioranza assoluta dell'azienda di famiglia ad Eric, e di conseguenza anche a Quinn. Con questi presupposti, come già il padre di Steffy aveva dichiarato qualche giorno fa, ci sarà un unico modo per ottenere il 50% delle quote della società ovvero ottenere quelle di Bill Spencer. Katie era già stata coinvolta in questa possibilità, presentandosi davanti al marito facendogli la sua esplicita richiesta, da allora però non si è più saputo nulla...

© Riproduzione Riservata.