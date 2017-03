BELEN RODRIGUEZ, NEWS: LA SHOWGIRL NON GUIDERÀ PIÙ PEQUENOS GIGANTES (OGGI, 9 MARZO 2017) - In molti ricorderanno in modo indelebile le risate e la spensieratezza che Pequenos Gigantes, il format dedicato ai più piccoli, aveva regalato al pubblico di Canale 5 proprio l’anno scorso, in questo periodo. Il programma era sotto la guida di Belen Rodriguez: come si legge sul sito di Davide Maggio, una nuova edizione verrà proposta a breve, ma questa volta non dalla rete ammiraglia Mediaset. Piccoli giganti penderà il via sulle reti di Discovery e non vedrà più la showgirl argentina al timone: Belen aveva conquistato e fatto chiacchierare a causa dei siparietti che erano andati in scena con il suo Stefano De Martino, uno dei coach delle squadre dei giovani talenti. Ora, però, la rete è cambiata e anche la conduzione ha subito una grande rivoluzione: come riporta ancora il blog di Maggio, sembra che al posto di Belen Rodriguez ci sarà Gabriele Corsi, noto volto di Take Me Out. Arriveranno nuove opportunità per l’argentina? Siamo sicuri di sì…

