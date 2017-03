Beautiful/ Video replica puntata 8 marzo: Steffy e Wyatt allo scontro, i due vicini al divorzio?

Beautiful, video replica puntata 8 marzo - Nelle ultime puntate di Beautiful, i telespettatori hanno visto Eric contro tutti i suoi famigliari. La sua relazione con Quinn sta crecando non pochi disagi. In particolare, Steffy ha chiesto alla Fuller di lasciare la casa di suo nonno, altrimenti lascerà Wyatt. La donna, però, ha scelto di restare a fianco di Eric. Nel frattempo, mentre Wyatt ha informato Liam della novità di Eric e Quinn, Thomas e Sasha si sono baciati e hanno trascorso del tempo insieme. Liam è corso da Thomas a raccontargli cos'è accaduto. Nel corso della puntata dell'8 marzo, Quinn ricorda le ultime conversazione con Wyatt e con Steffy. Eric la sorprende in lacrime e le chiede se il figlio ha cercato di convincerla a non vivere con lui. Quinn conferma, ma è sicura che Wyatt riuscirà ad accettarlo. Ma allo stesso tempo sa che con Steffy sarà molto più difficile. La figlia di Ridge informa Wyatt del fatto che ha promesso a Quinn che se non avesse lasciato Eric, lei avrebbe chiuso con Wyatt. A casa di Eric arriva Ridge. Thomas e Liam parlano di Steffy ed entrambi sono preoccupati per lei. Steffy decide di lasciare Wyatt, mentre Ridge cerca di convincere suo padre a chiudere la relazione con Quinn. Ma ormai il Forrester è deciso a tenere al suo fianco la donna. Eric si arrabbia con il figlio e gli chiede di non intromettersi nella sua relazione. Intanto, Thomas e Liam sono convinti che dovranno proteggere Steffy. Wyatt pensa che la scelta presa dalla moglie sia dovuta al fatto che lei vorrebbe tornare al fianco di Liam. Steffy, però, con rabbia spiega che lui non ha fatto niente per allontanare Quinn. Wyatt le chiede un'altra chance per rimediare. CLICCA QUI PER VEDERE O RIVEDERE LA PUNTATA DI BEAUTIFUL DELL'8 MARZO.

