Belen Rodriguez/ Dalla presunta guerra con De Martino all'amore con Iannone: le rivelazioni della showgirl

Belen Rodriguez, l'amore per Santiago e Andrea Iannone le sue ragioni di vita: e con Stefano De Martino invece... - Belen Rodriguez torna ad aprire il suo cuore e lo fa con una lunga intervista al settimanale Vanity Fair dove in particolare parla di quelli che sono stati e di quelli che sono gli uomini più importanti della sua vita. Il primo è sicuramente suo figlio, il piccolo Santiago che la Rodriguez svela essere in un'età bellissima: "Come tutti i bambini è pazzo della mamma. È speciale e il momento più bello è quando viene nel lettone e lo posso sbaciucchiare. - confessa la showgirl che aggiunge come di giorno invece sia scatenato - Bisogna corrergli dietro. Ha il mio stesso carattere: testardo e determinato. Se si mette qualcosa in testa, sono guai". Menomale che ad aiutarla ci sono i nonni: Belen confessa di essere innamorata del rapporto che Santiago ha con i nonni che, a differenza dei genitori, possono godersi solo il bello di questo ruolo. Ed ecco che la Rodriguez apre un altro capitolo, quello dell'amore e, nello specifico, con Andrea Iannone.

Belen Rodriguez si svela: un grande amore con Andrea Iannone, nessuna guerra con l'ex Stefano De Martino - "Sto bene, molto. Sono tranquilla, dopo un periodo non facile" confessa la showgirl a Vanity Fair, che ancora racconta del periodo susseguito alla fine del matrimonio con Stefano De Martino "Ho attraversato mesi "turbolenti", ma oggi sono serena. So di avere la coscienza a posto. Dopo la "batosta", mi muovevo con i piedi di piombo ma lui ha trovato il modo giusto per avvicinarsi a me". Andrea Iannone è stato l'unico che è riuscito a scalfire la corazza creata da Belen dopo la fine dell'amore con Stefano: "Posso dire che è un uomo eccezionale. Lo dico davvero, ce ne sono pochi in giro così. Ha un'educazione solida, valori forti e il suo lavoro mantiene sempre alta l'adrenalina. Ho trovato finalmente uno che si prende cura di me". Belen, insomma, è tornata ad essere felice e serena anche dal punto di vista amoroso, ecco perchè quando le si chiede dell'attuale rapporto con De Martino, lei dichiara: “Preferisco non entrare nei dettagli, diciamo che siamo due genitori che ci occupiamo di nostro figlio con attenzione e dedizione”. Nessuna guerra con l'ex, ma un buon rapporto per il bene del piccolo Santiago.

