CANE DI PAGLIA/ Su Rai Movie il film con Dustin Hoffman (oggi, 9 marzo 2017)

CANE DI PAGLIA, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 9 MARZO 2017: IL CAST - Cane di paglia, il film in onda su Rai Movie oggi, giovedì 9 marzo 2017 alle ore 23.20. Una pellicola di genere drammatica uscita nel 1971, è stata diretta da Sam Peckinpah, che ha lavorato alla sceneggiatura insieme a David Zelag Goldman. Il film si basa sul romanzo di Gordon Williams "The Siege of Trencher's Farm" ed è conosciuto anche con il titolo originale Straw Dogs. I protagonisti sono interpretati da Dustin Hoffman, Susan George, Peter Vaughan, T.P. McKenna, Del Henney, David Warner e Jim Norton. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

CANE DI PAGLIA, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 9 MARZO 2017: LA TRAMA - David e Amy Summer sono una coppia di giovani sposi poco assortita. Lui è un matematico, molto concentrato sul suo lavoro e razionale, lei è bella e amante della vita. Per concentrarsi meglio sul suo lavoro e portare a termine un’importante ricerca astronomica la coppia si trasferisce in un paese della Cornovaglia, dove Amy viveva da ragazza. I Summer vanno a vivere nella casa che lei ha ereditato dal padre, una vecchia fattoria ma l'abitazione ha bisogno di molti lavori di ristrutturazione. Amy non fa fatica ad ambientarsi e ritrova tra i suoi vecchi conoscenti Charlie Venner, il ragazzo con cui usciva al liceo, diventato un appaltatore. La donna affida a Venner i lavori di ristrutturazione del tetto della casa. I muratori con i loro modi rudi e spesso volgari iniziano a fare continui apprezzamenti ad Amy, che inizialmente si mantiene sulle sue, poi, presa dalla noia, inizia a rispondere alle avances, stuzzicando la fantasia degli uomini. I muratori approfittano del fatto che David è un uomo tranquillo e ingenuo, poco avvezzo alle cose pratiche, iniziano a imbrogliarlo sulla durata dei lavori, gli fanno degli scherzi ed entrano a loro piacimento in casa. Amy stanca dell'atteggiamento passivo e conciliante del marito, lo costringe a fare la voce grossa con gli uomini. Il risultato è l'uccisione della gatta della donna per mano di uno dei muratori ma non ci sono prove per denunciarli. La donna continua a chiedere a David di fare qualcosa e lui decide di incontrare Charlie e i suoi uomini per un chiarimento. I muratori dicono di essere estranei a tutto e per dimostrare la loro buona volontà invitano l'uomo a caccia. David va all'appuntamento e ben presto si accorge di essere stato raggirato, quello che non sa è che il gruppo di Charlie è andato a casa sua per violentare Amy. La donna non dice nulla al marito ma lui offeso per essere stato raggirato per l'ennesima volta, licenzia il gruppo. Qualche giorno dopo in paese c'è una festa e un ragazzo del luogo, con un ritardo mentale, Henry Niles, finisce per uccidere senza volerlo una ragazza. Il ragazzo spaventato fugge via ma in strada è travolto dalla macchina di David, che passava per caso nella zona. L'uomo porta il giovane alla fattoria per prestargli soccorso, mentre in paese si accorgono della morte della ragazza. Charlie e il suo gruppo, insieme al padre della giovane, non ci mettono molto a ricostruire la dinamica dei fatti e a capire che Henry si trova a casa dei Summer e si recano così alla fattoria. Gli uomini armati di fucile vogliono Henry per vendicarsi ma David non vuole consegnare il ragazzo. Gli uomini, decidono così di stanare l'assassino mettendo sotto assedio la casa e minacciando i Summer di incendiare il tetto. David per la prima volta in vita sua decide di reagire e nonostante la disperazione della moglie passa al contrattacco. L'uomo stanco delle angherie subite, con il solo ingegno e un vecchio fucile, da vittima diventa protagonista di una notte di follia, che lo porterà a vendicarsi dei suoi aggressori fino a un epilogo inaspettato.

