CARLO CRACCO / Lo chef ai saluti: la sua ultima puntata (MasterChef Italia 6, puntata 9 marzo 2017)

CARLO CRACCO, LO CHEF NEL TALENT DI SKY: LA SUA ULTIMA PUNTATA (MASTERCHEF ITALIA 6, PUNTATA 9 MARZO 2017) – Questa sera va in onda sulle frequenze di Sky Uno l’attesa finalissima del talent culinario MasterChef Italia 6 che vede grandi protagonisti quattro prestigiose firme della cucina italiana ed internazionale come Carlo Cracco, Antonino Cannavacciuolo, Renato Barbieri e Carlo Cracco. Una puntata che non solo ci dirà il nome del vincitore di questa edizione 2017 tra quelli di Gloria Enrico, Valerio Braschi e Cristina Nicolini, ma sarà ricordata anche l’ultima dell’era Cracco. Infatti, il noto chef italiano nato nella cittadina veneta di Creazzo nell’ottobre del 1965 ha annunciato la propria intenzione di lasciare il programma di cui è stato elemento fondamentale per sei edizioni al fine di concentrarsi su nuovi progetti che avranno sempre al centro la cucina e magari la televisione. Probabile quindi che questa sera possa essere proprio Carlo Cracco ad annunciare il nome del vincitore della sesta edizione di Masterchef Italia, la sua ultima nelle vesti di giudice.

CARLO CRACCO, LO CHEF NEL TALENT DI SKY: L’ANNUNCIO DELL’ADDIO (MASTERCHEF ITALIA 6, PUNTATA 9 MARZO 2017) – Il famoso chef italiano pluristellato Carlo Cracco ed ormai volto noto della televisione italiana, in questi giorni ha annunciato il suo addio dal programma che di fatto lo ha reso famoso al grande pubblico: MasterChef. L’annuncio è stato dato durante una lunga intervista rilasciata al noto quotidiano La Repubblica sottolineando: “Giovedì premierò il vincitore e poi mi fermo. Perché? Devo pensare a costruire il futuro. Mio, di tutto il mio staff. E anche della cucina italiana. Seguendo i miei due nuovi progetti. Un impegno che mi assorbirà totalmente nei prossimi mesi e a cui mi dedicherò con tutto me stesso. Non c'è spazio per altro, nemmeno per MasterChef che tanto mi ha dato, una esperienza fantastica. E' stato molto bello ma veramente adesso voglio concentrarmi sul mio vero lavoro”.

CARLO CRACCO, LO CHEF NEL TALENT DI SKY: IL POST DEL TALENT (MASTERCHEF ITALIA 6, PUNTATA 9 MARZO 2017) – Carlo Cracco ha annunciato l’addio a Masterchef a mezzo del quotidiano La Repubblica spiegandone anche il motivo. Un addio che arrivo dopo sei anni di collaborazione con la redazione di MasterChef Italia in un percorso condiviso fatto di grandi successi e soddisfazioni. Un addio senza polemiche a confermare del feeling tra lo chef stellato e gli autori. Ad ulteriore conferma di ciò arrivano i post che la pagina ufficiale Facebook del programma ha pubblicato per augurare il meglio a Cracco e quello pubblicato da quest’ultimo per ringraziare. Nel post di MasterChef Italia si legge: “Chef Carlo Cracco è una della colonne portanti di #MasterChefIt, ma per quest’anno ha deciso di concentrarsi sui suoi nuovi progetti nella ristorazione. Gli facciamo un grandissimo in bocca al lupo.. per lui le porte della nostra cucina sono sempre aperte!”. La risposta di Cracco è stata: “Grazie a MasterChef Italia per l’augurio. Sono felice di aver fatto parte della vostra famiglia per tutti questi anni”.

