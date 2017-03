CATERINA BALIVO INCINTA, SECONDO FIGLIO DA GUIDO MARIA BRERA: UN FRATELLINO O UNA SORELLINA PER GUIDO ALBERTO? - Caterina Balivo è incinta per la seconda volta e in estate diventerà di nuovo mamma come rivelato sulle pagine di Oggi. Per la conduttrice di Detto Fatto, che potrebbe quindi tornare in tv già a settembre, è la seconda gravidanza dopo Guido Alberto, il primogenito nato a maggio del 2012. La famiglia si allarga ancora dopo l’arrivo di Costanza, figlia di primo letto di Brera, che da qualche mese vive con la coppia a Milano. La notizia della dolce attesa della Balivo sembra dare un significato preciso a quel gigantesco mazzo di fiori che la conduttrice aveva ricevuto in diretta tv une mesetto fa da parte del marito. Dopo la polemica per il commento infelice sulla partecipazione di Diletta Leotta a Sanremo, la Balivo può ora mettersi alle spalle la bufera mediatica e pensare solo alla famiglia in attesa del lieto evento. Il suo matrimonio con Guido Maria Brera dura dal 2014 e sembra andare a gonfie vele.

CATERINA BALIVO INCINTA, SECONDO FIGLIO DA GUIDO MARIA BRERA: UN FRATELLINO O UNA SORELLINA PER GUIDO ALBERTO? IL BIMBO PERSO E LA PRIMA FOTO DEL PANCINO - Caterina Balivo aspetta il suo secondo figlio e l’idea di diventare mamma bis si è fatta largo da tempo nella sua testa. La conduttrice di Detto Fatto aveva rivelato lo scorso agosto di aver perso un figlio a causa di una gravidanza difficile: ”Un paio di anni fa ero rimasta di nuovo incinta,ero felicissima e, avendo già avuto un bambino, ero convinta che tutto sarebbe andato bene. Sapevo che tecnicamente qualcosa, come poi è successo, poteva andare storto, ma era come se la prima gravidanza mi avesse dato la certezza che con questa sarebbe stato altrettanto. Quando ho perso il bambino, al terzo mese, sono stata malissimo“. In una foto recente di Caterina Balivo intravediamo anche la forma arrotondata del pancino sotto a un vestito ampio che non riesce però a nascondere il dolce “segreto” della conduttrice di Rai Due. Clicca qui per vedere la foto.

