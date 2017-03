CRISTINA NICOLINI/ L’aspirante chef è giunta in finale. Vincerà? (Masterchef Italia 6, finale 9 marzo 2017)

CRISTINA NICOLINI, LA CONCORRENTE A MASTERCHEF 6 (FINALE, 9 MARZO 2017) - Cristina Nicolini è stata la prima concorrente a guadagnarsi la finale di questa appassionante stagione di MasterChef Italia per l’insindacabile giudizio dello chef spagnolo Quique Dacosta di comune accordo con gli altri quattro giudici del programma ed ossia Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Carlo Cracco. Ma andiamo con ordine ricordando come Cristina sia stata capace di ottenere questo eccezionale risultato che di fatto conferma le sue eccezionali qualità culinarie.

CRISTINA NICOLINI, LA CONCORRENTE A MASTERCHEF 6: LA PREPARAZIONE DEL GASPACHO (FINALE, 9 MARZO 2017) - La prima prova come consuetudine vuole è stata quella della Mistery Box anche se ci sono state delle interessanti varianti che hanno reso il tutto maggiormente interessante ed intrigante. La prova prevede un lasso di tempo massimo pari a 45 minuti, utili per preparare dei piatti a base di ingredienti che sono stati portati in studio da alcuni familiari degli stessi concorrenti. Ingredienti che hanno scelto gli stessi familiari prendendo quello che era in scadenza nel loro frigorifero. Per Cristina è arrivato in studio il marito che ha portato con se una serie di ingredienti non proprio semplicissimi da gestire come nel caso del cetriolo, filetto di branzino, pangrattato surgelato, dei piselli, delle barbabietole, uova, carote ed altri su questa falsa riga. Il volto di Cristina nello scoprire gli ingredienti la dice lunga su come non sia stata entusiasta dell’apporto del marito con il quale probabilmente avrà fatto i conti una volta tornati a casa. Tuttavia Cristina ha palesato ancora una volta una certa maestria nel gestire gli ingredienti presentando un piatto che ha conquistato soprattutto Cannavacciuolo ma questo non è bastato per ottenere il successo di prova che è andato a Margherita che quindi ha potuto scegliere le tempistiche di preparazione e l’ingrediente principale a tutti i concorrenti. Per Cristina ci saranno le scelte peggiori in quanto nell’Invention test ha potuto contare su soli 30 minuti di tempo utilizzando peraltro il cuore di vitello. Nulla però è compromesso per una Cristina in grandissima forma capace di presentare ai quattro giudici un piatto ottimo che permette alla concorrente di accedere all’ultima esterna di questa edizione evitando il Pressure finale in cui viene confinata una Gloria abbastanza confusionaria. Nella prova in esterna in provincia di Valencia in terra spagnola ed in particolare nel magnifico ristorante dello chef Quique Dacosta. A Cristina tocca la preparazione del gaspacho. La concorrente nonostante una leggera mancanza di sale, riesce a presentare il miglior piatto conquistato lo chef stellato spagnolo e con esso l’accesso alla finalissima dove se la vedrà per la vittoria finale con Valerio e Cristina.

