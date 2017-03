Chi è Eleonora Abbagnato / Giudice ad Amici 2017: l'etoile torna nel talent di Maria De Filippi

Eleonora Abbagnato è uno dei tre giudici di Amici 2017: l'etoile torna nel talent di Maria De Filippi per la terza volta - C'è un grande ritorno ad Amici per il serale ormai alle porte: si tratta di Eleonora Abbagnato, l'etoile dell'Operà di Parigi. Per la ballerina, compagna di Federico Balzaretti, non è infatti la prima volta al serale del talent condotto da Maria De Filippi: già nel 2013 aveva infatti sostituto Miguel Bosè, come direttore artistico, della squadra dei Blu. Poi è ancora tornata in studio ma stavolta come ospite mentre quest'ano la danzatrice sicialiana esordisce come giudice. È la prima volta che, nella giuria, c'è un grande esperto di danza, cosa che sicuramente sarà molto apprezzata dai ballerini che riusciranno ad accedere al serale. Amici, inoltre, non è l'unico talent show a cui la Abbagnato ha partecipato: sei anni prima del suo esordio come coach per la squadra dei Blu, Milly Carlucci l'aveva voluta fortemente come ballerina per una notte alla quarta puntata della quarta edizione di Ballando con le stelle.

Eleonora Abbagnato: la danzatrice divisa tra lavoro e famiglia - Sposata con l'ex calciatore Federico Balzaretti dal 2011 e mamma dei piccoli Julia e Gabriel, Eleonora Abbagnato ha alle spalle una ricca e importante carriera e non solo nell'ambito della danza. Ha ballato e co-condotto, sul palco del Festival di Sanremo nel 2009, con accanto Paolo Bonolis e per ben due anni (2008 e 2013) è stata un membro della giuria di qualità della categoria Campioni della kermesse. Ha anche recitato nel film "Il 7 e l'8 di Ficarra e Picone", inoltre dal 2015 Eleonora Abbagnato è inoltre direttrice del corpo di ballo dell'Opera di Roma. E se il lavoro le dà grandissime soddisfazioni, anche l'amore e la famiglia non sono da meno. Nonostante i vari impegni, Eleonora non è mai separata da Federico e dai suoi figli, tanto che in una recente intervista la ballerina ha confessato: "Il tempo e l'energia per i miei figli li trovo sempre, è un amore indescrivibile".

