Daniele Liotti/ Giudice ad Amici 2017: grande sorpresa per il pubblico di Canale 5!

Daniele Liotti è il quarto giudice di Amici di Maria De Filippi 2017: esperienza inedita per l'attore di Un passo dal cielo - Un vero e proprio colpo di scena ad Amici di Maria De Filippi: l'atteso quarto giudice è Daniele Liotti. Sembrava quasi per certo l'arrivo di Simona Ventura (che invece ricoprirà il ruoilo di giudice per una sera), invece a prendere il posto lasciato vacante da Morgan - che da quarto giudice speciale è diventato coach della squadra Bianca - è proprio l'attore, che il pubblico sta seguendo proprio in queste settimane nella fiction "Un passo dal cielo", dove interpreta Francesco Neri, assieme alla bella Rocio Munoz Morales. Presentato con un video in cui lo si presenta come "Venti anni di carriera, attore di fama internazionale. Ha recitato in oltre 40 film", Daniele Liotti, anche se non si direbbe, ha 45 anni: è infatti nato a Roma il 1 aprile 1971. La sua carriera si divide tra teatro, cinema e televisione. Ma dopo tantissime fiction e film di successo, Daniele Liotti decide di intreprendere un'esperienza televisiva del tutto diversa.

Daniele Liotti è il quarto giudice di Amici di Maria De Filippi 2017: curiosità e vita privata dell'attore -Daniele Liotti è il quarto giudice del serale di Amici di Maria De Filippi, in partenza sabato 25 marzo su Canale 5, e andrà ad affiancare altre tre star dello spettacolo italiano e non solo: si tratta del cantante Ermal Meta, dell'attrice e conduttrice Ambra Angiolini e dell'etoile dell'Opera di Parigi Eleonora Abbagnato. Un quartetto del tutto inedito e di grande spessore quello scelto da Maria De Filippi che va di certo a ricoprire tutti i campi dello spettacolo come mai fino ad ora. Per quanto riguarda invece la vita privata di Daniele Liotti, l'attore è padre di Francesco avuto 17 anni fa da una sua ex. Oggi l'attore, sempre restìo a parlare della sua vita privata, è fidanzato con Scila Battistella, incontrata nel 2014. Particolare come sia arrivato a diventare un attore di grande successo: inizialmente orientato alla carriera calcistica - tanto da arrivare a giocare nelle giovanili della Roma - la scelta di recitare arriva come un dispetto ad una ex fidanzata che l'aveva lasciato per intraprendere la strada dello spettacolo.

© Riproduzione Riservata.