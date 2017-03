Dopo Fiction/ Rai Uno, anticipazioni: Francesco Salvi e Claudio Gioè ospiti della serata (oggi, 9 marzo 2017)

DOPO FICTION, ANTICIPAZIONI: CLAUDIO GIOÉ OSPITE DELLA PUNTATA DI STASERA - Dopo Fiction, nell'appuntamento che prenderà il via stasera, giovedì 9 marzo, in seconda serata, aprirà le sue porte anche a Claudio Gioè, uno dei protagonisti più amati del piccolo schermo, in particolare delle fiction Rai. Gioé, che qualche mese fa è stato uno dei grandi protagonisti della fortunata serie tv "La mafia uccide solo d'estate", tratta dall'omonimo film di Pif, raggiungerà Nino Frassica, Flavio Insinna e Nathalie Guetta per raccontarsi in un'intervista in esclusiva fra passato e presente e per presentare i progetti che, nei prossimi mesi, lo vedranno nuovamente sul piccolo schermo. Ad annunciare la presenza dell'attore è stato, ancora una volta, Nino Frassica che, direttamente dal suo profilo social ufficiale, ha dato appuntamento a tutto il suo pubblico: "Questa Sera a dopo fiction Claudio Gioè", ha scritto il conduttore. Non resta quindi che attendere questo nuovo appuntamento, che di certo riserverà ai telespettatori grandi sorprese. Qui è possibile visualizzare il post di Nino Frassica.

DOPO FICTION, ANTICIPAZIONI: NINO FRASSICA ANNUNCIA LA PRESENZA DI FRANCESCO SALVI - Anche Stasera, a partire dalle 23.55, andrà in onda su Rai 1 una nuova puntata di Dopo fiction per un appuntamento che si preannuncia pieno di sorprese. Ospite di Nino Frassica, Flavio Insinna e Nathalie Guetta sarà Francesco Salvi, che in queste ultime settimane, nei panni del suo celebre personaggio Felicino Scotton detto Roccia, sta ottenendo un grande successo nella fortunata fiction "Un passo dal cielo 4" , assieme a Daniele Liotti, Enrico Ianiello e Rocío Munoz Morales. Francesco Salvi racconterà al suo pubblico tutte le novità sul suo personaggio e dirà la sua su quello che sarà il futuro della fiction, che in questa quarta stagione, nonostante l'assenza di Terence Hill, continua a collezionare grandi successi soprattutto in termini di share. Ad annunciare la presenza di Salvi, poche ore fa, lo stesso Nino Frassica sui Social: "Giovedì a dopo Fiction Francesco Salvi", ha scritto il conduttore. Per visualizzare il suo messaggio, potete cliccare qui.

