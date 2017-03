Elisa/ Coach Amici 2017, pronta a vincere il serale per la seconda volta!

Elisa Toffoli, la cantante torna ad Amici di Maria DE Filippi come coach anche nel 2017: pronta a vincere per la seconda volta! - È l'unica riconferma rispetto al cast dello scorso serale di Amici di Maria De Filippi: Elisa torna infatti a sedere al suo post di coach unico e, così come fu il primo anno, nella squadra Blu. Qualche mese fa aveva smentito il suo ritorno poi, nella conferenza stanmpa del suo tour, la cantante ha fatto un passo indietro, non confermando del tutto la sua presenza al serale. Conferma che arriva nella registrazione di Amici dell'8 marzo, e che vede la cantante pronta a confrontarsi con un altro guru della musica: Morgan. Elisa Toffoli abbandona la sua ormai grande amica Emma - che quest'anno ha deciso di dedicarsi ai suoi progetti musicali - e si ritrova nuovamente da sola con la maglia Blu. Per lei ci sono già le prime scelte: si tratta di Andreas Mulle, Federica Carta, Riccardo Marcuzzo e la ballerina Vittoria Markov. Il resto della squadra sarà deciso nel corso della nuova registrazione che, eccezionalmente, si terrà il 9 marzo. "Dobbiamo continuare sempre a credere nei nostri sogni, nelle nostre idee, anche quando sono a dir poco strani" ha di recente dichiarato la cantante, come riporta Vanity Fair, che è sicuramente una delle coach più apprezzate di sempre dagli allievi di Amici.

