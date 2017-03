Ermal Meta / Giudice di Amici 2017: dopo il successo al Festival di Sanremo, pronto all'esordio al serale

Ermal Meta è uno dei nuovi giudici di Amici di Maria De Filippi: ruolo inedito dopo il Festival di Sanremo 2017 - Dopo il grande successo riscosso al Festival di Sanremo 2017 - dove è riuscito a conquistare il terzo posto (alle spalle di Fiorella Mannoia e il vincitore Francesco Gabbani), il premio della critica e a vincere la sfida della cover con "Amara terra mia"- Ermal Meta approda ad Amici di Maria De Filippi. Dopo l'ospitata di due settimane fa, dove si è esibito assieme a due ballerini, Ermal è stato scelto dalla De Filippi come giudice per il serale, che inizierà il 25 marzo su Canale 5. Suo sarò il compito di giudicare cantanti e ballerini, assegnando loro punti necessari per vincere puntata per puntata le sfide verso la finalissima. Un compito inedito per il cantante 36enne originario di Fier, in Albania, che finora è sempre stato un personaggio più musicale che televisivo e quindi prettamente concentrato sulla musica e sui progetti che fino ad oggi gli hanno sempre garantito un grande successo.

Ermal Meta, dal Festival di Sanremo 2017 al serale di Amici: tutti i grandi successi del cantante di origine albanese - Ermal Meta ha alle spalle già grossi successi in campo musicale: cantante ma soprattutto autore di grande esperienza, dopo aver tentato la carriera musicale con gli Ameba 4 prima, e La Fama di Camilla poi firma pezzi come "Arriverà l'amore" di Emma Marrone, "Pronto a correre" di Marco Mengoni, "Non mi interessa" di Patty Pravo , "Straordinario" di Chiara Galiazzo, "Resta dove sei" di Lorenzo Fragola e molti altri. Se il Festival di Sanremo 2017 è stato per lui un grande successo, c'è da ricordare che non era comunque il primo per Ermal Meta. Si tratta infatti di un'avventura iniziata nel 2006, quando fu però eliminato la prima sera con il suo gruppo, poi proseguita nel 2010, quando alla conduzione c'era Antonella Clerici. Nel 2016 è tornato nella sezione Giovani, non ottenendo il successo sperato che è però arrivato quest'anno tra i Big con la canzone, dal significato molto forte e importante, "Vietato Morire".

