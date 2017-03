FABRIZIO CORONA/ News: Silvia Provvedi celebra la festa delle donne, foto (oggi, 9 marzo 2017)

FABRIZIO CORONA,NEWS: SILVIA PROVVEDI CELEBRA LA FESTA DELLE DONNE, FOTO - Ieri si è celebrata la festa della donna e sono tanti i personaggi noti che hanno voluto condividere coi fans il loro personale augurio al genere femminile attraverso i social. Tra questi c’è anche la fidanzata di Fabrizio Corona, Silvia Provvedi, che negli ultimi mesi sta vivendo a distanza la sua relazione con l’ex re dei paparazzi. A differenza del suo compleanno e di san Valentino, l’ex fotografo dei vip non le ha mandato alcun omaggio floreale o almeno la gemellina mora non ha condiviso ieri coi fans alcuna foto con protagonista un mazzo di mimose regalato dal fidanzato. Silvia ha festeggiato con la donna più importante della sua vita, la gemella Giulia, che vediamo ritratta con lei nel selfie pubblicato ieri pomeriggio sulla loro pagina Instagram: “n ogni giorno,in ogni momento che vuoi, è La festa della Donna..La festa dell'AMORE e della VITA. La VITA è DONNA perché la DONNA dà la VITA. #AuguriATutteVoi”. Clicca qui per vedere la foto che ha collezionato oltre 4600 like in una manciata d’ore.

