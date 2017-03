GENE GNOCCHI/ Il comico giurato nel talent di Teo Mammucari (Lo scherzo perfetto, 9 marzo 2017)

GENE GNOCCHI, IL COMICO NELLA GIURIA DEL TALENT DI ITALIA 1 (LO SCHERZO PERFETTO, 9 MARZO 2017) - Teo Mammucari conduce Lo scherzo perfetto, il nuovo programma di intrattenimento di Italia Uno. In partenza questa sera, giovedì 9 marzo, sarà godibile in tutta tranquillità in prima serata. Mammucari, reduce dal remake di Cultura Moderna, arriva dunque per la prima volta a condurre un talent show. Ma certamente non sarà un programma come gli altri. Lo scopo è quello di trovare il miglior realizzatore di scherzi, attraverso un percorso di sei puntate. La giuria, composta da Gene Gnocchi, tra gli altri vip presenti, dovranno di volta in volta scegliere i due "best of" della puntata. Saranno ben quaranta i concorrenti chiamati a fare scherzi impensabili a delle vittime ignare, selezionati in primis da Marco Balestri.

GENE GNOCCHI, IL COMICO NELLA GIURIA DEL TALENT DI ITALIA 1: A TEATRO (LO SCHERZO PERFETTO, 9 MARZO 2017) - Gene Gnocchi, al secolo Eugenio Ghiozzi, è celebre per le sue gag comiche e per la sua personalità esuberante. Non si poteva scegliere che un giurato come lui per uno show così irriverente. Molto attivo anche in teatro, ultimamente Gene è stato protagonista dello "Sconcerto Rock" al Teatro comunale di Corato, promosso a favore della ricerca sulle malattie rare. Gene si è prestato volentieri a quest'esperimento teatrale ironico fatto di rock, cabaret e la sua classica dose di umorismo. Interessanti i suoi monologhi e i suoi sagaci interventi che hanno coinvolto anche la platea. Sarà presto al "Colloquia", ovvero il Festival delle Idee organizzato dalla Fondazione Banca del Monte di Foggia, insieme a Serena Dandini e a Rocco Tanica.

GENE GNOCCHI, IL COMICO NELLA GIURIA DEL TALENT DI ITALIA 1: GLI ESORDI DELLA SUA CARRIERA (LO SCHERZO PERFETTO, 9 MARZO 2017) - In molti non sanno però che Gene Gnocchi è laureato in Giurisprudenza all'Università di Parma e agli esordi è stato realmente avvocato. All'inizio degli anni ottanta esordisce come tanti suoi celebri colleghi al teatro Zelig di Milano. Appare poi al Maurizio Costanzo Show e al Gioco dei 9 condotto, prima di formare la storica coppia artistica con Teo Teocoli. Lo vediamo spesso in Mai dire gol, Meteore, Striscia la notizia e Quelli che il calcio. Amante del calcio sin da giovane, Gene Gnocchi è stato prima nell'Alessandria, ne Guastalla ed in altre squadre come nel Fiorenzuola e nel Vigolzone. Molto divertente la sua iniziativa, lanciata come sfida alle squadre di Serie A che consistette in una richiesta di ingaggio. Il Parma ed il Genoa accolgono la sua richiesta, ma Gene non riesce mai ad entrare in campo per motivi tattici. Vedremo un agguerrito Gene a Lo scherzo perfetto, alla ricerca del vincitore tra una fascia d'età incredibilmente ampia. Il più giovane concorrente infatti ha 10 anni, mentre il più vecchio ne ha 61. Ne vedremo davvero delle belle, specie dal momento che durante la trasmissione la celebre ironia di Gnocchi quale giurato fisso si farà sentire senza dubbio.

© Riproduzione Riservata.