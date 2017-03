GLORIA ENRICO/ Sarà lei la vincitrice del talent di Sky Uno? (Masterchef Italia 6, finale 9 marzo 2017)

GLORIA ENRICO, LA CONCORRENTE A MASTERCHEF 6 (FINALE, 9 MARZO 2017) - Gloria Enrico è tra i tre finalisti di questa edizione 2017 del talent MasterChef Italia che vanta nel proprio organico assoluti maestri della cucina italiana come Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri, Carlo Cracco e Joe Bastianich.

GLORIA ENRICO, LA CONCORRENTE A MASTERCHEF 6: VINCE AL PRESSURE TEST (FINALE, 9 MARZO 2017) - Gloria nella semifinale andata in scena nella scorsa settimana e per la precisione su Sky Uno lo scorso giovedì 2 marzo, ha vissuto momenti di grande tensione e difficoltà arrivando a togliersi il grembiule palesando una insofferenza per l’incapacità nel saper conquistare il giudizio dei quattro giudici. Ma andiamo con ordine. Come consuetudine si è partiti dalla Mistery Box che in questo caso è stata un po’ fuori dagli schemi. Infatti, sono entrati nello studio alcuni familiari dei concorrenti per portare degli ingredienti presi dai rispettivi frigoriferi rispettando il dictat di essere esclusivamente in scadenza. Per Gloria in studio è arrivato il fidanzato che ha portato con se degli ingredienti piuttosto forti come salumi, gorgonzola, salmone, peperoni sott’olio, parmigiano e uova senza nemmeno una verdure il che potrebbe aver messo in crisi la preparazione di Gloria che infatti ha avuto un piccolo gesto di disappunto. Per Gloria e gli altri concorrenti ci sono 45 minuti di tempo per fare del loro meglio con gli ingredienti. La ragazza ce la mette tutta ma alle fine il suo piatto non viene completamente valorizzato dai giudici che decidono di premiare Margherita che per l’Invention test ha la possibilità di scegliere l’ingrediente principale ed il tempo necessario per la preparazione. Gloria non la prende benissimo quando si rende conto che in 40 minuti deve preparare un piatto a basa di lumache. Tuttavia Cannavacciuolo la rincuora facendole presente che probabilmente le è toccato l’ingrediente più semplice con cui avere a che fare. purtroppo i timori della concorrente erano fondati in quanto il suo piatto viene etichettato come nulla di eccezionale tant’è che viene valutato come il peggiore alla pari di quello di Valerio. Ai due viene chiesto chi sia il peggiore e quindi l’eliminato. Gloria si toglie il grembiule evidenziato uno status di inferiorità ma i giudici per il momento l’hanno mandato ai Pressure Test dove ritrova Margherita e Valerio per uno scontro a tre che è stato esaltante. In particolare Gloria se l’è dovuta vedere con Margherita uscita sconfitta dal duello con Valerio. Lo scontro finale è basato su 6 ricette in 60 minuti. La vittoria va a Gloria con il punteggio di 3-1.

© Riproduzione Riservata.