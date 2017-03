GOSSIP UOMINI E DONNE / Simone Cipolloni torna per Desirèe? Forse per ‘scipparle’ il trono…

UOMINI E DONNE, GOSSIP TRONO CLASSICO: EX CORTEGGIATORE PAZZO DI DESIRÈE O DELLA POLTRONA ROSSA? - Simone Cipolloni è stato letteralmente stregato dalla bellezza di Desirèe Popper. L'ex corteggiatore del trono classico di Uomini e Donne, dopo l'esperienza con Clarissa Marchese tornerà in trasmissione per rubare il cuore della nuova tronista? Scopriamo di seguito tutte le ultimissime news di gossip provenienti dal patinatissimo mondo di Queen Mary. L'ex corteggiatore, dopo aver visionato il video presentazione della Popper, è rimasto piacevolmente colpito dalla ragazza e così, Isa&Chia l'ha raggiunto telefonicamente per una dichiarazione a caldo: "Desirèe è stupenda! Anzi, se proprio devo dirla tutta ed essere sincero, è la ragazza che un po’ cerco nella vita: solare, semplice, sportiva e decisa… reale… senza puzza sotto il naso. Mi ha colpito per ogni suo aspetto… peccato non fosse già sul trono a settembre quando sono sceso in qualità di corteggiatore!", ha dichiarato Simone. Dalle sue ultime parole inoltre, emerge chiara la "frecciatina" a Clarissa Marchese. L'ex corteggiatore è rimasto letteralmente folgorato da Desirèe tanto da non ricordare nemmeno Rosa Perrotta, la seconda nuova tronista di Uomini e Donne. "Sono sincero: dopo aver visto il primo video di Desirèe, senza nulla togliere a Rosa, ma non ho fatto molto caso a lei. E’ sicuramente una bellissima ragazza, questo è oggettivo e palese, ma non mi è arrivato altro…", ha confessato Cipolloni. Simone inoltre, ha commentato uno scatto della nuova tronista accompagnandolo dal seguente hashtag: #quasiquasitorno. Di seguito, il giovane ha spiegato al blog di essere stato ironico: "Quelle vissute a Uomini e Donne sono emozioni ed esperienze che rifarei anche domani, ma da una prospettiva diversa". E’ inutile... Simone sogna più il trono che la donna della sua vita, ci pare ovvio.

