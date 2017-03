Gemma Galgani e Tina Cipollari / Uomini e Donne, le due dame si odiano davvero? Parla Simona Ventura

Uomini e donne, Gemma Galgani e Tina Cipollari, si odiano davvero? Le rivelazioni di Simona Ventura - Come annunciato qualche tempo fa, Selfie - Le cose cambiano, il nuovo show di Simona Ventura, sta per tornare. La prima edizione ha avuto otti i ascolti ecco perchè la seconda partirà, a quanto pare, anche con un certo anticipo rispetto a quanto pensato. Intanto è proprio la Ventura a confermare che tra i giudici la prima ad essere confermata è proprio lei: Tina Cipollari. L'opinionista di Uomini e Donne però non sarà sola perchè in studio ritroveremo anche la sua rivale per eccellenza: Gemma Galgani. In molti, guardando Uomini e Donne e anche Selfie, si saranno chiesti se questa rivalità, questo astio così forte soprattutto da parte della Cipollari sia reale o esaltato dal contesto televisivo; è questa la stessa domanda che si è posta anche Simona Ventura e che proprio la nota conduttrice di Canale 5 chiarisce in un'intervista al Fatto Quotidiano, dove conferma che è tutto più che vero.

Gemma Galgani e Tina Cipollari confermate nella nuova edizione di Selfie - Le cose cambiano: parla Simona Ventura - "Tina e Gemma le trovo divertentissime, credevo fosse un gioco delle parti invece si odiano davvero" queste le parole con le quali Simona Ventira conferma l'odio tra le due, smentendo le voci sul fatto che sia tutta scena. La Cipollari e la Galgani sono due rivali ma è proprio questo rapporto a dividere e appassionare il pubblico a casa. Intanto la Ventura nel corso dell'intervista dà anche ulteriori dettagli sulla nuova edizione di Selfie: "Il programma è andato bene, è piaciuto all'azienda. E' un titolo nuovo dopo tanti anni. Sta per partire una nuova edizione, forti delle 35mila richieste di aiuto arrivate in redazione. La prima puntata di Selfie ha spiazzato tutti perché per la prima volta mi occupavo delle persone comuni. Doveva partire in un modo ed è finito in un altro. La seconda edizione? Faremo dei cambiamenti, a noi piace cambiare sempre. I capostipiti che ci sono piaciuti, però, rimarranno".

