Giacomo Urtis/ Isola dei Famosi è tarocca? Urtiscante attacco a Eva Grimaldi: ha ragione Striscia la notizia!

ISOLA DEI FAMOSI 2017, Giacomo Urtis commenta la gaffe di Eva Grimaldi mandata in onda da Striscia La Notizia: "Per me hanno ragione!" - Arriva un'importante svolta nel caso Eva Grimaldi scoppiato ieri nel corso del nuovo appuntamento con Striscia La Notizia. È Giacomo Urtis, il noto chirurgo dei Vip nonchè ex naufrago dell'Isola dei Famosi a commentare la questione su Instagram Story: "Sono qui fuori gli studi di Striscia La Notizia e vorrei parlare del caso Grimaldi. - annuncia Urtis che proprio in queste ore si prepara per registrare la sua intervista a Verissimo (in onda sabato) - ma quindi Eva Grimaldi è vero che il 28 va via? Perchè striscia ha detto così e secondo me può essere vero perchè anche per me tutta la storia del coming out mi sembra solo una trovata commerciale!". Ma non si frena qui il simpatico chirurgo che infatti ammette: "Si carino che abbiano deciso di farlo sull'Isola, ma com'è possibile che già sul giornale Chi avessero fatto l'intervista del coming out? Allora era davvero tutto concordato? Io allora dai un bel tapiro prima a Imma Ferrante che è fuori, poi a Eva grimaldi! Dal dottorino è tutto, ciao ciao!". Una testimonianza, quella di Giacomo Urtis, che va ancora a sfavore di Eva Grimaldi, anche se risulta abbastanza cozzante col fatto che lui stesso abbia fatto parte delle dinamiche di questo reality. La situazione inevitabilmente si complica e rende sempre più imminente una spiegazione da parte della produzione dell'Isola dei Famosi.

