Gigi d’Alessio/ Valeria Marini racconta del famoso debito di 200mila euro (L'Intervista di Maurizio Costanzo)

GIGI D'ALESSIO, VALERIA MARINI PARLA DEL FAMOSO DEBITO (L'INTERVISTA DI MAURIZIO COSTANZO OGGI, 9 MARZO) - L'intervista di Maurizio Costanzo di questa sera è pronta a scoperchiare un pentolone chiuso da tempo e che riguarda Gigi D'Alessio e Valerina Marini. La showgirl sarà ospite in studio per parlare della sua vita attraverso immagini e domande e una di queste riguarderà proprio Gigi D'Alessio e il famoso debito. Proprio lo scorso anno, una serie di affari sbagliati avevano portato il cantautore a fare delle ipoteche, pignoramenti e dei debiti che superavano i suoi introiti. Secondo quanto riporta AdnKronos sembra che proprio Valeria Marini sia intervenuta all'epoca prestando all'amico ben 200 mila euro. A Il Corriere della Sera lo steso cantante raccontò di affari non riusciti ma, soprattutto, di quello che lo ha visto al fianco di Giovanni Cottone, ex marito proprio della Marini. I due avevano cercato di riportare in Italia il marchio Lambretta e questo segnò il "fallimento" del cantante. La questione del prestito arrivò anche in tv proprio per bocca del cantante che, poi, è riuscito a firmare un accordo con l'amica alla quale restituì 30 mila euro e il resto a rate mensili da 5 mila.

GIGI D'ALESSIO, VALERIA MARINI PARLA DEL FAMOSO DEBITO (L'INTERVISTA DI MAURIZIO COSTANZO OGGI, 9 MARZO) - La rovente questione del debito che Gigi D'Alessio ha contratto con Valeria Marini tornerà in tv anche in questa sera. All'epoca dei fatti la showgirl confidò al settimanale "Oggi" che Gigi era un amico, come lo è Anna Tatangelo, proprio per questo quando ha avuto queste difficoltà, lei ha deciso di andargli incontro. Quello che sembrava un prestito amichevole è finito poi in mano agli avvocati e, in particolare, al legale della soubrette che si è rivolto al giudice per far emettere un decreto ingiuntivo. La decisione fu presa proprio da Valeria Marini in conseguenza al fatto che Gigi D'Alessio e Giovanni Cottone continuavano a vedersi e a fare affari insieme. Gigi D'Alessio non è più tornato sulla questione da allora e anche la showgirl ha chiuso l'argomento dicendo solo di voler bene e stimare l'amico napoletano. Questa sera Maurizio Costanzo chiederà qualcosa a riguardo, cosa dirà Valeria Marini?

