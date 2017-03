Gomorroide/ Da oggi al cinema il film con Maurizio Casagrande diretto da I Ditelo Voi: la trama

GOMORROIDE, IL FILM DA OGGI AL CINEMA: CAST E CURIOSITA' (9 marzo 2017) - Gomorroide è un film in uscita nel 2017 e vede alla regia i Ditelo Voi, che cureranno anche la sceneggiatura e faranno parte del cast di attori impegnati in questa pellicola cinematografica insieme a Gianni Ferreri, Lavinia Biagi, Francesco Procpio, Elisabetta Pellini e Francesco Paolantoni. Il montaggio del suddetto film è curato da Luca Montanari, entre le musiche sono scritte da Giordano Corapi. La produzione è effettuato dalla Tunnel Produzioni con Bronx Film e Minerva Pictures Group mentre la distribuzione è curata dalla Tunnerl Produzioni. Gomorroide risulta essere una paroida della nota serie di grande successo intitolata Gomorra, in cui vengono raccontate le vicende della malavita della camorra. In questo film vengono risaltati alcuni aspetti in maniera ironica e divertente. Il film è girato totalmente nella città di Napoli.

GOMORROIDE, IL FILM DA OGGI AL CINEMA: LA TRAMA (9 marzo 2017) - La trama di Gomorroide si concentra principalmente sulla vita di 3 attori che si ritrovano a lavorare insieme un po’ per convenienza. Questo gruppo è formato da Francesco, ossia un ex vincitore di un famoso reality show che ha una grande passione per le donne e il lusso, da Lello, un attore appartenente ad un teatro sperimentale che ha la paura di essere assalito dai suoi fan, e da Mimmo, che non è altro che un cabarettista la cui passione segreta gli è costata tutto il patrimonio in suo possesso. Durante il periodo di collaborazione Mimmo subirà un attacco, prendendosi un colpo di fucile addosso a causa della sua passione segreta. Per non rivelare il vero motivo per cui è stato aggredito si inventa la storia dell’attacco di matrice camorristica, causato dall’interpretazione del personaggio collegato alla malavita napoletana. Per questo motivo la polizia prenderà in custodia il trio per poterli proteggere al meglio e garantirgli la salvezza, mentre i media italiani diffonderanno la notizia in maniera molto accentuata. La camorra in tutto questo però non centra assolutamente nulla, ma nonostante questo cercherà di sistemare la situazione a modo suo, utilizzando i metodi conosciuti e presi deliberatamente derisi dal trio di attori nascosti dalle forze dell'ordine per potergli salvare la vita, che a causa degli eventi in cui si sono immischiati, hanno modo di stringere amicizia.

