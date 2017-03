HIDDEN SINGER/ Anticipazioni: Loredana Bertè ospite della terza puntata sul Nove (oggi, 9 marzo 2017)

HIDDEN SINGER, LOREDANA BERTÈ OSPITE DELLA TERZA PUNTATA (OGGI, 9 MARZO 2017) - Sarà Loredana Bertè la terza super ospite di Federico Russo a Hidden Singer, nella serata di oggi giovedì 9 marzo 2017. Il programma in scena sul Nove torna con l’attuale giurata di Standing Ovation pronta ad esibirsi e a regalare emozioni al pubblico in studio e a casa. Anche Loredana Bertè - proprio come hanno fatto prima di loro Gigi D’Alessio e J-Ax - sarà protagonista del gioco in cui la sua voce dovrà essere riconosciuta tra quella di cinque abilissimi imitatori: sulla pagina Facebook ufficiale del Nove è stata condivisa una clip in cui la si può ascoltare cantare uno dei suoi più grandi successi, “Sei bellissima”, una sorta di regalo in anteprima indirizzato al pubblico femminile nel giorno della festa della donna, ieri 8 marzo. L’atmosfera sarà come sempre quella di un party, con amici, musica e divertimento: ma chi la accompagnerà sul palco di Hidden Singer?

HIDDEN SINGER, LOREDANA BERTÈ OSPITE DELLA TERZA PUNTATA: CHI CI SARÀ CON LEI? (OGGI, 9 MARZO 2017) - Come sempre, il super ospite di Hidden Singer non arriverà sulle scene da solo: Loredana Bertè sarà infatti affiancata innanzitutto dalla sua storica corista, che ha condiviso insieme a lui diversi successi e traguardi professionali, Aida Cooper. Sul palco del programma guidato da Federico Russo farà però capolino anche la celebre attrice, conduttrice e cantante milanese Rosita Celentano: di recente la Celentano è andata in scena sul piccolo schermo affiancando Signorini nella conduzione della serata evento dedicata a Gianni Bella e trasmessa su Rete 4, ma anche come concorrente dello show d’intrattenimento Stasera tutto è possibile, che vede alla guida Amadeus. Ultima, ma non certo meno importante, Loredana Bertè e Federico Russo avranno il piacere di accogliere Syria, che l’anno scorso è tornata sulle scene musicali con il singolo “Islanda” e ha preso parte anche a Top Dj, in onda su Italia 1. Quali altre emozioni regaleranno al pubblico di Hidden Singer?

