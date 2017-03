IGLES CORELLI/ Lo chef ospite nel talent di Sky Uno (Masterchef Italia 6, finale 9 marzo 2017)

IGLES CORELLI, LO CHEF OSPITE NEL TALENT DI SKY UNO (FINALE, 9 MARZO 2017) - Masterchef 6, giunto alla sua sesta edizione italiana, non fa che continuare a mietere successi di share. Interessante sarà la partecipazione di Igles Corelli, chef ospite della puntata di questa sera, mercoledì 16 marzo. Questo eclettico personaggio saprà dare filo da torcere ai partecipanti, in quanto sin dall'inizio della sua carriera ha dimostrato una grande personalità, ispirandosi ai grandi Nino Bergese, Valentino Marcattilii e Gualtiero Marchesi. La competizione per Corelli è senza dubbio una parte essenziale della sua filosofia, come ha dichiarato recentemente. Non essendo mai stato ospite a Masterchef italia, possiamo solo immaginare cosa combinerà ai poveri aspiranti cuochi. Una delle sue dichiarazioni più importanti si rifà agli anni ottanta, periodo in cui ha scoperto il pacoject. Si tratta di una macchina all'epoca molto all’avanguardia, che ha consentito il sottovuoto, ad esempio. L'innovazione la memoria, per Igles, vanno di pari passo. Perché l'esperienza sia utile, è necessario avere una memoria gastronomica non indifferente.

IGLES CORELLI, LO CHEF OSPITE NEL TALENT DI SKY UNO: IL SUO LIBRO DI RICETTE (FINALE, 9 MARZO 2017) - Da anni, inoltre, lo vediamo come protagonista di programmi televisivi, uno tra tutti sul canale più importante d'Italia dedicato alla cucina, ovvero Gambero Rosso Channel, con "Il gusto di Igles". Grazie a questi interventi in televisione abbiamo imparato a comprendere quanto Igles ami insegnare e trasmettere. Questo atteggiamento eclettico e positivo lo ha reso davvero molto popolare, ecco perché la sua ultima pubblicazione, il libro "Igles 3" è così tanto apprezzato dal pubblico. In questo tomo, oltre alle ricette, sono presenti anche le riflessioni di ben trentacinque anni di carriera come chef. Il suo cavallo di battaglia è la cucina garibaldina, che egli stesso ha definito in questo modo, in quanto ha sempre ricercato prodotti italiani e genuini. Chissà se durante la gara Igles Corelli saprà trasmettere ai concorrenti il suo più importante insegnamento: ogni parte degli ingredienti può essere usata per ottenere preparazioni diverse. Pare un concetto semplice, ma in realtà non è affatto così. Spesso, infatti, parti importanti di un elemento vengono trascurate e gettate, invece di essere trasformate in una potenziale infinità di altri prodotti.

IGLES CORELLI, LO CHEF OSPITE NEL TALENT DI SKY UNO: DOVE LO TROVIAMO? (FINALE, 9 MARZO 2017) - Oggi troviamo Corelli al ristorante Atman a Lamporecchio, in provincia di Pistoia. E' qui che possiamo assaggiare la sua cosiddetta cucina garibaldina, atta appunto a sottolineare quanto gli ingredienti italiani siano importanti. Due stelle Michelin all'attivo, Igles se l'è davvero meritata, in quanto, tra gli altri impegni, ha trascorso ben quattordici anni come capo brigata di cucina. A pieno diritto denominato "Maestro della cucina italiana" per le sue sperimentazioni e valorizzazioni, Igles Corelli non ha mai disdegnato nemmeno la contaminazione della cucina nostrana con altre culture. Il risultato è davvero intenso: nuovi piatti e nuovi abbinamenti ricchi di creatività e insieme tradizione stupiscono ancora oggi a distanza di anni. Il provocatorio chef Corelli sarà una bomba ad orologeria all'interno di Masterchef e sicuramente la sua partecipazione sarà imperdibile.

