IL SEGRETO/ Anticipazioni puntata 10 marzo: il Sergente Loginos arriva a Puente Viejo

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 10 MARZO: L'ARRIVO DI LONGINOS A PUENTE VIEJO - Sono molto buone le notizie per i telespettatori de Il Segreto che domani potranno seguire ben due puntate: la prima avrà inzio come sempre alle ore 16:20 circa, mentre la seconda esordirà alle ore 21:15 al termine di Striscia La Notizia. Tale programmazione coinciderà con la cancellazione dell'episodio della domenica, sostituito dalla fiction Amore pensaci tu. Nei due appuntamenti di domani ci sarà modo per conoscere una new entry che potrebbe causare più di qualche problema a Raimundo. Si tratterà del capo dell'esercito che si presenterà a Puente Viejo per indagare sul recente attentato avvenuto a Munia. Il Sergente Loginos sarà un vecchio amico di Ramiro e si presenterà da lui, chiedendogli se sia a conoscenza di qualcosa di importante. Poco dopo, questo nuovo personaggio si recherà anche alla villa da Donna Francisca, facendola preoccupare per le sorti di Raimundo. Verrà arrestato per i recenti tragici avvenimenti?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 10 MARZO: CAMILA INAUGURA LA PROFUMERIA - Dopo tanto lavoro, finalmente nelle due puntate de Il Segreto che andranno in onda oggi pomeriggio avrà luogo l'inaugurazione della profumeria della famiglia Dos Casas. Camila confermerà la sua affabilità invitando a tale avvenimento sia Candela e Sol, che la famiglia Castaneda al gran completo. Considerando gli ottimi rapporti che hanno sempre legato Emilia, Alfonso e soprattutto Matias a Beatriz, tutti loro affermeranno di non poter mancare ad un avvenimento tanto importante, presentandosi anche con un regalo da portare alla giovane Mella. Anche le Santacruz saranno parte della brigata? Nel frattempo anche Nicolas instaurerà per la prima volta dei rapporti con i Dos Casas: dopo essere venuti a sapere che si tratta di un fotografo affermato, Hernando e Camila decideranno di affidare a lui le foto per creare il catalogo dei loro prodotti. Il marito di Mariana, archiviato il suo lavoro alla fattoria, accetterà dando inizio ad una collaborazione che non resterà priva di conseguenze. In futuro, Hernando e Nicolas diventeranno carissimi amici!

