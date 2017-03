IL SEGRETO/ Anticipazioni spagnole e italiane: cos'è accaduto a Caridad, la gemella di Fè? Mauricio indaga

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: MAURICIO CREDE CHE CARIDAD SIA VIVA - I telespettatori de Il segreto che seguono costantemente anche gli sviluppi delle trame spagnole, sono già a conoscenza della morte di Caridad, la terribile sorella gemella di Fè. La nuova arrivata aveva avvelenato Mauricio, preparandosi a dargli il colpo di grazia con delle forbici e solo l'intervento di Fè aveva evitato il peggio. A farne le spese, però, era stata Caridad, uccisa dalla sua stessa gemella e poi seppellita in fretta e furia con l'aiuto di Donna Francisca. La questione non è stata, almeno per il momento, rivelata a Mauricio che era privo di sensi quando tutto ciò aveva avuto luogo. L'assenza di Caridad era stata giustificata, infatti, dichiarando che era stata ricoverata in sanatorio, per risolvere i suoi problemi di salute. Ma il capomastro ha creduto a questa versione dei fatti? Nei prossimi episodi comincerà le sue indagini, giungendo alla conclusione che in effetti Fè e Donna Francisca hanno detto la verità. Sappiamo però che a Il Segreto le bugie hanno le gambe corte...

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 9 MARZO: RIPRENDE LO SCONTRO TRA FRANCISCA E SEVERO - Il Segreto tornerà questo pomeriggio su Canale 5 evidenziando la preoccupazione di tutta Puente Viejo dopo l'attentato anarchico che ha devastato Munia. Per questo verrà organizzata una riunione d'urgenza durante la quale i compaesani, primi fra tutti Donna Francisca, chiederanno maggiori controlli, evitando che possano arrivare altri forestieri in paese. Il successivo incontro con i notabili sarà l'occasione per Severo e Francisca di incontrarsi per la prima volta dopo la fine del viaggio di nozze. La Montenegro coglierà la palla al balzo per prendere in giro il suo storico rivale, congratulandosi per i problemi ai suoi raccolti causati da Hernando Dos Casas. Si tratterà di un'affermazione che riempirà di gioia Santacruz, il quale avrà un'importante informazione per la rivale: la questione è già stata risolta grazie al ritrovamento di alcune falde acquifere nei terreni della Miel Amarga. Saranno parole dure per la Montenegro che se andrà via mugugnando...

© Riproduzione Riservata.