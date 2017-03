ISOLA DEI FAMOSI 2017 / Ed.12 News: è ufficiale, Paola Barale sbarca in Honduras!

ISOLA DEI FAMOSI 2017, ED.12 NEWS: PAOLA BARALE DA RAZ DEGAN, ECCO QUANDO - Dopo avere ipotizzato la presenza di Paola Barale in Honduras, arriva la conferma ufficiale di BubinoBlog che online afferma che la showgirl piemontese sbarcherà a Cayo Paloma durante la diretta del 14 marzo 2017. I fan di Paola e Raz quindi, ritroveranno i due insieme così come ipotizzato (e sperato) da Alessia Marcuzzi dopo l'invito ufficiale. Attualmente non ci è dato sapere per quanto tempo la conduttrice potrebbe intrattenersi e, non è escluso che possa trattarsi anche di una “toccata e fuga” anche se, dopo la partecipazione di Imma Battaglia e Rocco Siffredi, prevediamo possa trattarsi anche in questo caso di una intera settimana. Naturalmente, vista l’organizzazione del viaggio, sarebbe da escludere la possibilità che Raz Degan, in nomination contro Moreno Donadoni e Simone Susinna possa lasciare il programma, anche se… Potrebbe palesarsi uno scenario inedito quanto improbabile ma… “mai dire mai”. E se Paola Barale avesse deciso di sbarcare in Honduras solo per poco per farne ritorno in Italia insieme a Raz Degan eliminato dal televoto? Questo scenario, per quanto “apocalittico” non è da escludere.

ISOLA DEI FAMOSI 2017, ED.12 NEWS: PAOLA BARALE SBARCA IN HONDURAS? - Dopo la scorsa puntata in prime time de L'Isola dei Famosi 2017, si attende con molta ansia la presenza in Honduras da parte di Paola Barale. L'ex compagna di Raz Degan lo raggiungerà oppure no? Dopo avere ospitato Imma Battaglia e dopo l'incursione di Rocco Siffredi, il popolo della rete vuole vedere a Cayo Paloma anche l'ex sosia di Madonna. Raz e Paola, durante la penultima puntata andata in onda, hanno avuto modo di potersi parlare e vedere e così, dopo aver creato un "siparietto" di tutto rispetto, il popolo della rete ha chiesto a grande voce la partecipazione della Barale in Honduras al fianco dell'israeliano. Anche Alessia Marcuzzi ha invitato la showgirl a prenderne parte e, l'invito è stato ribadito anche durante l'ultimo appuntamento andato in onda lo scorso martedì sera. La storia d'amore tra Paola e Raz è durata ben 13 anni e, dopo averli rivisti insieme, pare che il fuoco della passione tra i due non si sia ancora spento del tutto. E così, il "no" di Paola Barale alla richiesta della Marcuzzi si è prontamente trasformato in un "ci penso". Proprio ieri, la Barale ha pubblicato una divertente immagine di lei "fumetto" seguita dalla didascalia: "#shhhh se mi vedete non ditelo a nessuno... soprattutto ad Alex, #imwithraz". Questo significa che Paola è ufficialmente pronta per sbarcare in Honduras? Dopo quella immagine, alcune ore fa la bionda ha postato un altro scatto che la ritrae in automobile: sta raggiungendo l’aeroporto? Staremo a vedere cosa succederà durante il corso del nuovo appuntamento del 14 marzo. Nel frattempo, se volete visionare lo scatto a cui facciamo riferimento potete cliccare qui.

