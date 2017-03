ISOLA DEI FAMOSI E' TAROCCATA?/ Fuorionda di Eva Grimaldi "che giorno vai via? 28": per Striscia la Notizia...

USCITA PROGRAMMATA DI EVA GRIMALDI? BUFERA SULL'ISOLA DEI FAMOSI: VIDEO SHOCK DI STRISCIA LA NOTIZIA! - L'uscita di Eva Grimaldi dall'Isola dei Famosi è programmata? L'inquietante interrogativo è stato posto da Striscia la Notizia, che ha pubblicato un video shock riguardante la naufraga del reality condotto da Alessia Marcuzzi. Nel filmato trasmesso dal tg satirico di Antonio Ricci, che riguarda la diretta della sesta puntata, qualcuno chiede a Eva Grimaldi quando sarebbe andata via e lei risponde: «Il 28». Striscia la Notizia nel suo servizio fa notare che questa data corrisponde al giorno in cui va in onda l'Isola dei Famosi: è, infatti, proprio martedì. Il telegiornale satirico si è, quindi, chiesto se l'uscita di Eva Grimaldi dal reality show sia programmata. Sembrerebbe proprio così, a meno che l'attrice non si sia riferita ad altro con quella risposta e su questo Striscia la Notizia non si sbilancia troppo. Sui social network è subito scoppiata la bufera: i telespettatori stanno, infatti, chiedendo spiegazioni alla produzione dell'Isola dei Famosi. Una risposta potrebbe arrivare presto per placare gli animi, ma intanto divampa la polemica. «Se questa cosa dovesse rivelarsi vera, per il programma sarà la fine. Vergogna» è il commento di un utente su Twitter. E come dargli torto, visto che il programma si fonda sul meccanismo del televoto e quindi sulla partecipazione del pubblico. Tutto è scritto a tavolino? Dopo il coming out di Eva Grimaldi, che ha ammesso di avere una relazione con Imma Battaglia, si continua a parlare dell'attrice, ma la nuova questione è ancor più delicata, visto che Striscia la Notizia con il suo video shock ha messo in discussione la credibilità dell'Isola dei Famosi. Magnolia metterà a tacere le polemiche con un un comunicato chiarificatore? Clicca qui per vedere il video shock su Eva Grimaldi.

© Riproduzione Riservata.