Il Segreto/ Video replica puntata 8 marzo: il ritorno di Severo e l'ira di Hernando

Il Segreto, video replica puntata 8 marzo - Nel corso degli ultimi episodi de Il Segreto, abbiamo visto aumentare a dismisura la gelosia di Hernando nei confronti di sua moglie Camila, per via del suo apparente interesse sempre più concreto verso Elias, il chimico voluto dal Dos Casas nelle sue attività finanziarie in quel di Puente Viejo. Intanto, prosegue il mistero intorno alla figura della piccola Beatriz. Nella puntata di ieri, abbiamo visto Camila domandarsi se per caso la ragazza non sia in grado di parlare, dopo averla sentita gridare nel corso di uno dei suoi frequenti incubi notturni. Camila, di recente, ha preso molto a cuore la questione riguardante la piccola Beatriz, la figlia dei Mella, la famiglia sterminata in seguito ad un incendio in cui hanno perso la vita i suoi genitori e gli altri componenti appartenenti ai Mella. Prosegue, intanto, il freddo distacco di Raimundo nei confronti di donna Francisca, nonostante sia stata lei a proteggerlo, anche se da lontano, nel corso dell'attentato a Munia, dove hanno perso la vita decine di persone, a seguito dell'attacco portato contro il governo centrale da parte del movimento anarchico. Raimundo sa di essersi cacciato in una situazione critica, e si aspetta, da un momento all'altro, l'arrivo dei soldati della Guardia Civile per un controllo. Ansie, paure, giustificate quelle dell'ex locandiere di Puente Viejo, che a questo punto della vita vede riaprirsi una ferita mai del tutto chiusa. CLICCA QUI PER VEDERE O RIVEDERE LA PUNTATA DE IL SEGRETO DELL'8 MARZO.

