Isola dei Famosi/ Malena vince la prova leader grazie a Rocco Siffredi: "Legata così sul set di un suo film!"

Malena vince la prova leader all'Isola dei Famosi contro Raz Degan, ma c'è un "trucco": "Sono stata legata così sul set di un film!" - Rocco Siffredi è tornato all'Isola dei Famosi: due anni dopo la sua di avventura nel reality di Canale 5, torna e fa una sorpresa a tutti e ad una naufraga in particolare. Malena è infatti più che contenta di rivederlo anche se la nota star a luci rosse aveva parlato di lui proprio qualche istante prima di sapere che fosse l'ospite speciale di questa settimana. Quando? Nel corso della prova leader! Malena ha dovuto scontrarsi con i'imperturbabile Raz Degan in una prova di resistenza dove entrambi hanno cercato di rimanere appesi ad un congegno sospeso sull'acqua quanto più possibile. A dispetto di ogni previsione è stata proprio l'attrice hard a vincere la prova, una sorpresa che Malena ha però subito motivato con un precedente. “Ad un certo punto ho pensato al set, quando certe volte mi legano in alto così per delle ore…” ha ricordato Malena, spigando di essere già stata appesa in modo simile durante uno dei suoi film a luci rosse. Il film in questione è proprio uno girato con Rocco Siffredi, dal titolo Rocco’s Perfect Slave, in cui l’isolana si fa sottomettere da un gruppo di uomini e c'è proprio una scena in cui la si vede legata e appesa. Un'esperienza che, insomma, le è tornata utile in modo alquanto inaspettato...

