Kong: Skull island/ Da oggi al cinema il film diretto da Jordan Vogt-Roberts e con Tom Hiddleston

KONG: SKULL ISLAND, IL FILM DA OGGI AL CINEMA: CAST E CURIOSITÀ (9 marzo 2017) - Kong: Skull island è un film che verrà pubblicato durante l’anno 2017, la cui regia è stata affidata a Jordan Vogt Roberts. Questa pellicola cinematografica fa riferimento ai generi d’azione, fantascienza e avventura, risultando come un reboot del famosissimo franchise di King Kong. Per l’opera cinematografica in questione la distribuzione in Italia sarà fatta dalla Warner Bros. Pictures, mentre la produzione è curata dalla Legendary Pictures. La fotografia è gestita da Larry Fong, mentre il montaggio è frutto della collaborazione tra Bob Murawski, Richard Pearson e Christian Wagner. Le musiche sono il risultato del lavoro di Henry Jackman. Il film in questione fa parte di un universo narrativo più ampio, che vede la sua nascita con l’uscita del film di Godzilla, pubblicato durante l’anno 2014 dalla stessa Legendary Pictures; per poter espandere tale mondo narrativo è stato programmato un crossover tra le due saghe cinematografiche, che verrà intitolato Godzilla vs Kong, e uscirà nel 2020. Il cast è composto da attori di notevole fama come Tom Hiddleston che interpreta James Conrad, Samuel L. Jackson nei panni di Preston Packard, Brie Larson nel ruolo di Weaver.

KONG: SKULL ISLAND, IL FILM DA OGGI AL CINEMA: LA TRAMA (9 marzo 2017) - Il film Kong: Skull Island inizia con il mostrare che grazie alle nuove tecnologie moderne riguardanti i satelliti si ha la possibilità di mappare al meglio la superficie del pianeta Terra, riuscendo a cogliere particolari che prima non si potevano notare. Una società segreta, la Monarch, riesce a scoprire un’isola totalmente inesplorata e non presente su nessuna mappa geografica, per questo motivo prepara una spedizione per poter mappare ed esplorare la suddetta isola. La squadra che dovrebbe portare a compimento tale impegno è composta principalmente da soldati e scienziati, preparati ad ogni evenienza, ma nonostante questo una volta arrivati si ritrovano bloccati e attaccati da un gorilla avente dimensioni e peso fuori dal comune; con i 31 metri di altezza e circa 10 mila tonnellate di peso, Kong da filo da torcere alla squadra esplorativa, che per poterne uscire viva, affronta tutte le insidie presentate da quel luogo inospitale. Intanto Kong stesso è impegnato a sopravvivere, affrontando gli strisciateschi, ossia i predatori che hanno sterminato quasi tutta la razza di Kong.

© Riproduzione Riservata.